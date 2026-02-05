Día del Meteorólogo: así nos da la previsión el equipo del Tiempo de Antena 3 cada día de forma fiable y original

España está en alerta amarilla por lluvia, viento y deshielo en gran parte del país y muchos lo están notando. El paraguas se ha vuelto un complemento imprescindible en nuestro día a día en las últimas semanas con el paso consecutivo de tantas borrascas, la última Leonardo. Por ello, hemos salido a la calle para ver cómo está viviendo la gente este episodio de inestabilidad climatológica. La borrasca Leonardo azota Andalucía coincidiendo con el Día Mundial del Hombre del Tiempo.

Hemos tenido la oportunidad de hablar con algunos estudiantes y nos comentan que han tenido problemas para llegar a clases debido al temporal: "He llegado a clase tarde porque el cercanías funciona mal cuando llueve mucho”.

¿Miramos la previsión antes de salir de casa?

Muchos comentan que ni siquiera miran en la aplicación del tiempo para verificar si se esperan precipitaciones en las próximas horas. También reconocen que más de una vez la lluvia les ha sorprendido y han terminado mojándose: "Me ha pillado, mojadísima y empapada llego al trabajo" nos comentan. Otros en cambio optan por ser inteligentes con la ropa que escogen y eligen sudaderas o chaquetas con capucha para evitar llevar encima el paraguas en caso de que llueva.

A pesar de que la mayoría de las personas está acostumbrada a verificar el tiempo con la aplicación del móvil, algunos confiesan que tienen grupos de WhatsApp para avisar a sus compañeros de trabajo sobre el clima. Pero en su mayoría afirman que prefieren verlo en las noticias.

Este jueves, en el Día Mundial del Hombre del Tiempo, aprovechamos para agradecer la labor que realiza nuestro equipo de meteorología cada día informándonos de las previsiones del tiempo. Entre los nombres que más nos han mencionado al preguntar sobre un hombre o mujer del tiempo al que recurren para informarse es el de Roberto Brasero. "Es muy cercano, muy campechano y muy directo cuando te cuenta las cosas" nos comentan.

Día Mundial del Hombre del Tiempo

El Día Mundial del Hombre del Tiempo surge en Estados Unidos, allí se conmemora el nacimiento de John Jeffries nacido el 5 de febrero de 1744, físico, científico y cirujano militar estadounidense que fue uno de los primeros observadores meteorológicos de Norteamérica. Jeffries fue el primero en determinar el tiempo en Londres subido a un globo a 3.000 metros de altura. Una celebración, que como muchas otras, se ha trasladado a nuestro país.

