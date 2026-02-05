Un ingeniero, sobre las lluvias que deja la borrasca Leonardo: "Está pasando poco en relación al agua que está cayendo"

Ramiro Aurín, ingeniero de Caminos ha analizado los efectos que están dejando las lluvias que ha traído la borrasca Leonardo. Un fenómeno que está sacudiendo de forma intensa Andalucía. La borrasca ha provocado una noche de desalojos, sobre todo, en la provincia de Granada.

Este jueves preocupa la situación de los embalses porque disminuye la caída del agua pero están llegando al límite y no pueden recibir más. Señala el experto que el equipo de ingenieros que tiene la confederación "es formidable". "Llevan 11 días desembalsando en previsión de estas lluvias. Había 29 embalses que estaban desaguando para poder recibir y contener todo este agua que es extraordinaria".

"Hoy por hoy no podemos estar más seguros de lo que estamos"

Apunta además que ahora mismo en Andalucía no hay embalses de los importantes que estén particularmente en riesgo. "Hoy por hoy no se puede estar más seguro de lo que se está", mantiene. Se asombra de "lo poco que está pasando en relación a la cantidad de agua que está cayendo". "La gestión de los embalses está siendo extraordinariamente buena", añade.

"En los cauces que salen de embalses que ya están llenos no se va a contener nada"

Mantiene el ingeniero que en los embalses que están al 100% ya no se puede contener la venida de agua. Ahora mismo dejan pasar una cantidad razonable de agua pero se contiene la venida, mientras que en los cauces que salen de embalses que ya están llenos no se va a contener nada y va a haber esos ríos libres.

"Algunos preconizan de forma un tanto ignorante sin saber que los embalses sirven para contener esas avenidas y evitar esas desgracias que si no ocurren de forma sistemática".

"La naturaleza va a seguir su curso, que cada uno se atenga a las consecuencias"

Explica que en esos 10 ó 12 embalses que están 100% la naturaleza va a seguir su curso: "que cada uno a partir de ahí se atenga a las consecuencias". "Con estas lluvias tan persistentes y abundantes se ha producido un fenómeno que no se suele ver de una forma tan generalizada que es la saturación de agua del terreno, eso provoca efectos colaterales como provocar derrumbes o afloramiento de agua desde el suelo, que es un fenómeno extraño de ver".

