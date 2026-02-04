A la novena irá la vencida: las ocho veces que Manu y Rosa lograron 24 aciertos y se quedaron a uno del bote de Pasapalabra

Entre el bote de Óscar Díaz y el de su relevo, habrán pasado 437 programas. Nunca había subido tanto el premio, que definitivamente marcará un récord con 2.716.000 euros. Manu lo ha visto crecer desde el primer momento, mientras que Rosa se incorporó cuando ya iba por 880.000 euros. Uno de los dos se unirá al club de los campeones.

Ambos han rozado la gloria en varias ocasiones. Entre los dos concursantes, son ocho las veces en las que se han quedado con 24 aciertos, a sólo una letra de la gesta, siendo el madrileño quien más se ha acercado: en seis Roscos, frente a los dos de la coruñesa.

1) 20 de junio (2024), por 250.000 euros

Con Vicky como rival, Manu vivió su primer 24 luchando por un bote de 250.000 euros. Solo la S le separó a Manu de la gesta, lo que le habría supuesto convertirse en el campeón con el premio más bajo en la actual etapa de Pasapalabra.

2) 17 de julio (2024), por 364.000

Casi un mes después, Manu rozó un bote de 364.000 euros. En su último turno antes de completar la primera vuelta, el madrileño pisó el acelerador para ponerse con 24 aciertos, y probó suerte en esa T que le quedaba por responder.

3) 26 de febrero (2025), por 1.276.000 euros

El primer 24 del año 2025 supuso para Manu acariciar un bote que ya había superado el millón de euros. A diferencia de las otras dos ocasiones, Manu no se la jugó con un apellido, sino con el “nombre de la comunidad artística fundada por Justus Jorgensen en 1934 en la ciudad australiana de Melbourne”.

4) 28 de marzo (2025), por 1.414.000 euros

Manu, en su programa 220, volvió a tropezar en la S. Cuando tenía 21 aciertos y sólo necesitaba uno más para ganar a Rosa, cogió carrerilla y sólo se le resistió el nombre de la asociación cultural de Croacia centrada en la ciencia ficción que se encarga de editar la revista Parsec.

5) 16 de septiembre (2025), por 2.128.000 euros

La primera vez que Rosa firmó un 24 fue en su programa 209 y, por entonces, el premio ya había superado los dos millones de euros. De hecho, luchó por el segundo mayor bote en toda la historia de Pasapalabra. Sólo le quedaba la X para completar El Rosco pero no consiguió acertar el “nombre del colectivo artístico que dirigió el videoclip de la canción ‘Get down’ del dúo musical Groove Armada”.

6) 7 de octubre (2025), por 2.218.000 euros

Manu volvió a sentir el vértigo en su programa 354, rozando ya la marca histórica de longevidad de Orestes. La letra que le impidió la hazaña esa vez fue la I: “Apellido del inventor que creó la primera cadena de parques de atracciones del mundo, conocido como Luna Parks”. Frederick Ingersoll se convertió en otro de los personajes malditos para el madrileño.

7) 27 de octubre (2025), por 2.302.000 euros

Manu tuvo la oportunidad de ganar el bote más alto en toda la historia de Pasapalabra, la estratosférica cifra de 2.302.000 euros, y pocos programas después de haber batido el récord de longevidad tras superar a Orestes.Este Rosco fue uno de los duelos más espectaculares contra Rosa, que se había plantado con 23 aciertos. Con la Y, falló “el apellido de la actriz que protagonizó la película ‘La leyenda del diamante’”.

8) 23 de diciembre (2025), por 2.542.000 euros

La segunda vez de Rosa estuvo a punto de convertirse en un milagro navideño, pues ocurrió en la víspera de la Nochebuena y el regalo habría sido de 2.542.000 euros. Sólo le faltó la Y para completar El Rosco: “Apellido del periodista que fue editor del diario británico The Sun entre 1972 y 1975”.

El noveno 24 acabará en un Rosco completo que supondrá el mayor bote en la historia de Pasapalabra, un premio de 2.716.000 euros. ¿Quién de los dos se convertirá en campeón?