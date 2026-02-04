Salma cuenta en El Hormiguero la escena más incómoda con sus padres: "Me hice la loca"

Joaquín Sánchez, Susana Saborido y sus hijas Daniela y Salma visitaron El Hormiguero para presentar El capitán en Japón, su nuevo formato televisivo.

Durante la entrevista con Pablo Motos, la familia volvió a demostrar su naturalidad y sentido del humor al hablar de uno de los temas más comentados de la noche: cómo tratan el sexo en casa.

El presentador señaló que son una familia muy abierta con este tipo de conversaciones, algo que Salma confirmó sin dudar: “Demasiado”, dijo entre risas.

Joaquín y Susana explicaron que incluso han tenido que poner un pestillo en la puerta de su habitación para evitar situaciones incómodas ya que en su habitación entran sin llamar. “Si escucháis ruidos, no entréis”, bromeó Joaquín.

Fue entonces cuando Salma compartió una anécdota que desató las carcajadas del plató: “Yo llamé y nadie me contestó… abrí la puerta y…”, comenzó diciendo entre risas.

“Pensaba que estaban dormidos hasta que vi un movimiento. Yo me hice la loca y pregunté por el alargador”, añadió, junto a un comentario de Joaquín que desató las risas de Pablo Motos y del público.

Más allá de la anécdota, Susana Saborido explicó que habla con sus hijas con total naturalidad sobre estos temas: “A mí me parece maravilloso poder aconsejarlas”, afirmó.

Joaquín reconoció que a él le cuesta un poco más: “Conmigo se cortan más y prefiero que lo hablen con su madre”, confesó, aunque dejó claro que en su casa no es un tema prohibido.

“No es un tema tabú en mi casa”, aseguró. ¡Momentazo!