Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Entrevista

Salma cuenta en El Hormiguero la escena más incómoda con sus padres: "Me hice la loca"

Joaquín y su familia mostraron en El Hormiguero su forma natural y cercana de hablar de sexo y educación con sus hijas: "No es un tema tabú", confesaron en el programa.

Salma y Daniela

Publicidad

El Hormiguero
Publicado:

Joaquín Sánchez, Susana Saborido y sus hijas Daniela y Salma visitaron El Hormiguero para presentar El capitán en Japón, su nuevo formato televisivo.

Durante la entrevista con Pablo Motos, la familia volvió a demostrar su naturalidad y sentido del humor al hablar de uno de los temas más comentados de la noche: cómo tratan el sexo en casa.

El presentador señaló que son una familia muy abierta con este tipo de conversaciones, algo que Salma confirmó sin dudar: “Demasiado”, dijo entre risas.

Joaquín y Susana explicaron que incluso han tenido que poner un pestillo en la puerta de su habitación para evitar situaciones incómodas ya que en su habitación entran sin llamar. “Si escucháis ruidos, no entréis”, bromeó Joaquín.

Fue entonces cuando Salma compartió una anécdota que desató las carcajadas del plató: “Yo llamé y nadie me contestó… abrí la puerta y…”, comenzó diciendo entre risas.

Pensaba que estaban dormidos hasta que vi un movimiento. Yo me hice la loca y pregunté por el alargador”, añadió, junto a un comentario de Joaquín que desató las risas de Pablo Motos y del público.

Más allá de la anécdota, Susana Saborido explicó que habla con sus hijas con total naturalidad sobre estos temas: “A mí me parece maravilloso poder aconsejarlas”, afirmó.

Joaquín reconoció que a él le cuesta un poco más: “Conmigo se cortan más y prefiero que lo hablen con su madre”, confesó, aunque dejó claro que en su casa no es un tema prohibido.

No es un tema tabú en mi casa”, aseguró. ¡Momentazo!

Antena 3» Programas» El Hormiguero» Entrevistas El Hormiguero

Publicidad

Programas

El divertido combate de Joaquín con un luchador de sumo

El divertido combate de Joaquín con un luchador de sumo: “No le moví ni el pelo”

Salma revela un secreto a Susana Saborido

Salma revela un secreto a Susana Saborido: “Estoy enamorada y es muy bonito”

Joaquín fascinado con el inodoro japones

Joaquín fascinado con el inodoro japones: “Yo elegí Japón porque quería probar el chorrito del váter”

Vuelve a ver la entrevista completa a la familia Sánchez Saborido en El Hormiguero
Mucho humor

Vuelve a ver la entrevista completa a la familia Sánchez Saborido en El Hormiguero

Susana Saborido se horroriza al descubrir el hotel cápsula
Mejores momentos | Programa 1

Susana Saborido se horroriza al descubrir el hotel cápsula: “Esto parece un frigorífico, yo aquí no quiero dormir”

"¡Qué chulo!": Marron sorprende a la familia Sánnchez Saborido al demostrar el poder fluorescente de la naturaleza
Impresionante

"¡Qué chulo!": Marron sorprende a la familia Sánnchez Saborido al demostrar el poder fluorescente de la naturaleza

El equipo de ciencia ha traído el plató minerales y animales con capacidad para reflejar la luz ultravioleta.

El Hormiguero
Momentazo!

Joaquín se lía con el rumano en el teléfono escacharrado de El Hormiguero y provoca las risas del plató

La familia ha protagonizado uno de los momentos más divertidos de la noche con esta sección en el que han intentado aprender una frase en rumano.

Salma y Daniela

Salma cuenta en El Hormiguero la escena más incómoda con sus padres: "Me hice la loca"

"Yo te quito 20 años de encima": Joaquín Sánchez se compromete a hacerle un injerto de pelo a Pablo Motos

"Yo te quito 20 años de encima": Joaquín Sánchez se compromete a hacerle un injerto de pelo a Pablo Motos

¿Remontada o Silla Azul? Presión máxima para Manu tras la gesta de 23 aciertos de Rosa en El Rosco

¿Remontada o Silla Azul? Presión máxima para Manu tras la gesta de 23 aciertos de Rosa en El Rosco

Publicidad