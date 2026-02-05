Antena3
“Tú eres un grillo mojao”: el reproche de Susana Saborido a Joaquín en el karaoke

Salma ha decidido sacar de marcha a su familia en un karaoke, los lugares típicos en Japón para disfrutar de una noche de diversión.

Carmen Pardo
Joaquín alucina cuando descubre en los karaokes en Japón tienen salas privadas y puedes pedir todo el atrezzo que necesites para disfrutar de una noche de diversión cantando.

Salma y Daniela han discutido por ver quién canta mejor mientras Joaquín se ha mostrado indignado con sus hijas porque le querían poner una canción de Jennifer López.

“Mamá se cree Shakira” han asegurado Daniela y Salma al oír cantar a Susana Saborido. Un divertido momento en el que todos los miembros de la familia se creen el mejor cantante en el karaoke.

Joaquín fascinado con el inodoro japones: “Yo elegí Japón porque quería probar el chorrito del váter”

Joaquín, atónito en el maid café: “A mí me ha generado un poquito de ansiedad”

La confesión de Susana Saborido a su familia: “A veces me siento muy sola”

El desliz de Daniela al brindar al grito de chinchin en Japón
El desliz de Daniela al brindar al grito de chinchin en Japón: “Aquí significa pene”

El divertido combate de Joaquín con un luchador de sumo
El divertido combate de Joaquín con un luchador de sumo: “No le moví ni el pelo”

Salma revela un secreto a Susana Saborido
Salma revela un secreto a Susana Saborido: “Estoy enamorada y es muy bonito”

La hija pequeña de Susana y Joaquín ha decidido revelar un secreto a su madre y a su hermana cuando van a pasar su primera noche en Japón.

El capitán se ha sincerado sobre las ganas que tenía de descubrir los inodoros en Japón con todos los extras de los que vienen acompañados.

Vuelve a ver la entrevista completa a la familia Sánchez Saborido en El Hormiguero

Susana Saborido se horroriza al descubrir el hotel cápsula

"¡Qué chulo!": Marron sorprende a la familia Sánnchez Saborido al demostrar el poder fluorescente de la naturaleza

