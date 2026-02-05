“Tú eres un grillo mojao”: el reproche de Susana Saborido a Joaquín en el karaoke

Joaquín alucina cuando descubre en los karaokes en Japón tienen salas privadas y puedes pedir todo el atrezzo que necesites para disfrutar de una noche de diversión cantando.

Salma y Daniela han discutido por ver quién canta mejor mientras Joaquín se ha mostrado indignado con sus hijas porque le querían poner una canción de Jennifer López.

“Mamá se cree Shakira” han asegurado Daniela y Salma al oír cantar a Susana Saborido. Un divertido momento en el que todos los miembros de la familia se creen el mejor cantante en el karaoke.