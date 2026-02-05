Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Borrasca Leonardo

El diluvio en Andalucía pierde fuerza, pero César Gonzalo avisa: ¡Ojo! que hay más lluvias en camino

De madrugada se desactivo el aviso rojo en Andalucía. Aunque ha seguido lloviendo, lo hace con menos fuerza, con avisos de nivel amarillo. Hay que estar atentos por las precipitaciones en el centro y en Galicia, es donde podrán ser fuertes. Salvo en Canarias tendremos lluvias generalizadas y además fuertes vientos. Además se suma el fuerte oleaje en todas nuestras costas.

César Gonzalo

César Gonzalo informa de los ríos en riesgo de desbordamiento. | Antena3.com

César Gonzalo
Publicado:

Lo vivido ayer en el pueblo de Grazalema, pasará a la historia. En 24 horas se acumularon 581 litros/m2, son cantidades propias de una DANA o gota fría. También es impresionante el acumulado de lo que llevamos de año en este punto, alcanzando los 2.200 m litros/m2. Con este diluvio, es fácil entender las imágenes que vimos ayer, con el agua brotando del suelo y de los enchufes de la casa, como si de una fuente se tratara.

Alerta hídrica

Este jueves a primera hora 14 ríos en Andalucía se encontraban en nivel rojo de desbordamiento. Preocupan especialmente el Guadalete en Cádiz, el Genil en Granada, y el propio Guadalquivir que se ha desbordado en los alrededores de Córdoba. La borrasca Leonardo sigue enviando lluvias que han hecho crecer alarmantemente el cauce del río Ardila en la provincia de Badajoz. Preocupan otros como el Jerte y Alagón en Cáceres, el Jarama en Madrid y el Tajo en su tramo en Toledo. Los avisos por ríos crecidos también se extienden por gran parte del sur de Castilla y León.

Lluvias en el centro

El grueso de las lluvias de la borrasca Leonardo hoy se concentran en el centro y el oeste de Galicia. Con avisos de nivel naranja en este jueves en el norte de Cáceres, sur de Ávila e interior de Pontevedra donde se pueden acumular más de 100 litros/m2 en menos de 12 horas. En nivel amarillo encontramos el oeste gallego, resto de Extremadura, Castilla-La Mancha. En Andalucía el aviso rojo de ayer da paso al nivel amarillo en Cádiz y Málaga. Avisos que también aparecen en el norte de Jaén e interior de Albacete. Las lluvias recorren el país, solo se quedarán al margen en el este de Canarias, litoral de Alicante y de Murcia. En el resto harán falta los paraguas, además habrá que sujetarlos con fuerza.

Vendaval ‘Leonardo’

Además, hoy se suma el fuerte viento. Con avisos que se extienden en todo el país por rachas que superarán los 70km/h, y que en el sureste podrán rebasar los 90 km/h. Vendaval y además oleaje en todas nuestras costas, dejando mala mar desde el archipiélago canario, a Galicia, pasando por las costas de Andalucía y del Levante.

Temporal sin frío

A pesar de este tiempo tan revuelto, las temperaturas siguen siendo muy suaves. Destacan los 25ºC de Murcia, y los 23º previstos en Alicante. En el resto apenas cambian con valores que siguen superando los 10ºC. Con estas temperaturas la cota de nieve supera los 1.500 metros.

Más lluvias en Camino

A lo largo de este jueves irán perdiendo fuerza en el centro, y se mantendrán en el sur de Andalucía. Mañana en el oeste es donde seguirán llegando más nubes, dejando chubascos en general débiles. Los problemas regresarán durante el sábado con el paso de una nueva borrasca que dejará lluvias fuertes, pero no de récord, en Andalucía. Y además débiles en el resto del interior. El domingo tendremos una tregua en las lluvias, será breve por que de nuevo por el oeste llegarán en las últimas horas de esta semana tan lluviosa.

