España va a prohibir el acceso a redes sociales a los menores de 16 años: "Los protegeremos del Salvaje Oeste digital"

Pedro Sánchez ha anunciado en Dubái que España prohibirá el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años y obligará a las empresas a implantar controles de edad efectivos. El presidente del Gobierno ha hecho este anuncio en el plenario de la Cumbre Mundial de Gobiernos en la que participa una treintena de jefes de Estado y de Gobierno.

Este anuncio forma parte de un paquete de cinco medidas legislativas y regulatorias para hacer frente a los abusos de las grandes plataformas digitales y garantizar un entorno digital seguro, democrático y respetuoso con los derechos fundamentales.

Acabar con la impunidad de los directivos para que, legalmente, ellos sean responsables de las infracciones que se cometan ahí

La tipificación como delito de la manipulación de los algoritmos y la amplificación de contenido ilegal

Prohibir en España el acceso a redes sociales a menores de 16 años

Crear un sistema de rastreo, cuantificación y trazabilidad que permita establecer una Huella de Odio y Polarización

Abordar junto a la fiscalía las vías para investigar las posibles infracciones legales de Grok, TikTok e Instragram

Sánchez ha defendido que es necesario hacer de las plataformas digitales un espacio saludable. "Nuestros hijos están expuestos a un espacio en el que nunca estuvieron destinados a navegar solos... Ya no lo aceptaremos", y añadió: "Los protegeremos del Salvaje Oeste digital".

Con esta reunión, el jefe del Ejecutivo abrió la agenda de su viaje a Dubái para participar en la World Governments Summit (GWS), la Cumbre Mundial de Gobiernos que organiza anualmente Emiratos y que este año, con la presencia de una treintena de jefes de Estado o de Gobierno de todo el mundo, se desarrolla con el lema "Configurando los gobiernos del futuro". Además, España se ha unido a otros cinco países europeos para avanzar de manera coordinada y eficaz a nivel multinacional en la aplicación de una regulación más estricta, rápida y eficaz.

Australia fue el primer país en prohibir las redes sociales para los menores de 16 años, una medida que luego imitaron Reino Unido y Francia y ahora España.