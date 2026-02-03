Pilar Vidal: "La infanta Cristina no ha superado lo que le hizo Iñaki Urdangarin y sus padres tampoco se lo perdonan"

Iñaki Urdangarin ha contado en su entrevista con Jordi Évole cómo fue su relación con la infanta Cristina y los distintos miembros de la Casa Real antes de tomar camino separados. Una entrevista que según cuenta la periodista Lorena Vázquez no ha gustado nada a la infanta y hermana del rey Felipe VI.

"La infanta Cristina sigue dolida y no le agrada el escaparate mediático en el que él mismo se ha puesto. Él le fue infiel y ella lo descubrió por la revista 'Lecturas'", apunta. Señala además que Urdangarin tiene la suerte de que mucha de la gente a la que cita en su libro no dará su versión de los hechos.

"Urdangarin sigue pidiendo favores que no debería a la institución"

Lorena Vázquez mantiene que Urdangarin "sigue pidiendo favores que no debería pedir". A la institución y a sus contactos, para que le resulte más fácil hacer ciertas gestiones. Pone como ejemplo cuando usó las instalaciones de la familia real en Baqueira Beret con su actual pareja Ainhoa Armentia. "Él pidió permiso a la familia real y a la institución porque necesitaba saber si la casa estaba ocupada. En aquel momento tenía escoltas de la Casa Real española y fue con su actual pareja".

"Mi opinión es que hay una sensación de querer tenerle contento y es mejor tener una buena relación que una mala", añadía la periodista.

"No creen que haya contado la verdad ni que haya sido sincero"

Por su parte, la periodista Pilar Vidal señala que la primera parte de la entrevista le pareció bien a la Casa Real pero ya en la segunda parte no creen que haya contado la verdad ni que haya sido sincero. Desmienten datos como que mantenga llamadas telefónicas con el rey emérito o con doña Sofía habitualmente.

"Doña Cristina nunca va superar lo que le hizo, ella antepuso la institución y todos los privilegios por amor a este señor pero él no le correspondió de la misma forma. Él cuenta una patraña de cómo se desenamora pero él empieza otra relación solapándola con la infanta y ella se entera unas horas antes de la exclusiva. Ella eso no lo ha superado".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.