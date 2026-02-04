Pánico en el Fútbol Club Barcelona ante la oleada de robos a jugadores: "No deberían hacer ostentación de las joyas que tienen"

Han saltado las alarmas en el vestuario del Fútbol Club Barcelona. En un intervalo de menos de dos semanas Cubarsí y Joan García han sufrido sendos robos en sus domicilios. En ambos casos, el valor de lo sustraído ronda los 6.000 euros.

En el caso de Joan García el asalto se produjo mientras el portero disputaba la Supercopa, mientras que Pau Cubarsí estaba entrenando con el conjunto de Hansi Flick cuando los ladrones entraron en su casa.

"Los ladrones fueron muy rápidos y saquearon lo que tenían en la casa"

Toni Castejón, del sindicato de los Mossos d`Esquadra ha contado algunos detalles de cómo se produjeron los robos. Mantiene que los ladrones fueron rápidos y saquearon lo primero que vieron en la casa: joyas, dinero en efectivo y un reloj de alta gama. Descarta que los autores del robo fueran un grupo organizado especializado en este tipo de asaltos a futbolistas.

Mantiene Castejón que estamos hablando de bandas que actúan muy rápido, y si es necesario con fuerza, en los domicilios. No cree tampoco que se trate de los mismos delincuentes en los dos casos.

"No se trata de grupos organizados que buscan profesionales de este tipo, sino más bien bandas que actúan rápido y roban con fuerza en domicilios. No son los mismos en los dos casos y suelen entrar en casa de gente conocida como estos futbolista del Barça".

Toni Castejón indica que existen ciertas recomendaciones generales para evitar que se produzcan estos robos como el hecho de no compartir en redes sociales cuando se sale de viaje ni hacer ostentación de las joyas que tienen. "El problema es que la gente sabe su calendario y saben cuándo juegan o cuándo entrenan. El perfil de estos jugadores no es el del que alardea y las medidas de seguridad las tenían que tener bastante extremadas", añade.

