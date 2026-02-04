Antena3
Juan del Val pone contra las cuerdas a Edurne: "A mi se me ha hecho un poquito corto"

Edurne llega con mucha ilusión como invitada del quinto programa. La cantante se pondrá a prueba en un complicado reto de funambulismo ante el escrutinio del exigente jurado de El Desafío.

Cada semana sube el nivel en El Desafío y los retos son cada vez más exigentes y complicados. En el quinto programa viviremos un memorable momento al batirse un récord histórico en El Desafío.

Roberto Leal, sin palabras: “Parecía imposible, récord histórico de El Desafío”

La visita de Edurne generará también polémica en el plató del programa presentado por Roberto Leal, "a mí se me ha hecho un poquito corto" le dice Juan del Val a la invitada ante su reto.

Emoción, espectáculo y grandes retos en el próximo programa de El Desafío, el viernes a las 22:00 horas en Antena 3.

