Óscar López, sobre la prohibición de los menores de 16 a usar redes sociales: "Es como si un niño coge un coche sin código de circulación ni semáforos"

Óscar López, ministro para la Transformación Digital y la Función Pública y líder de los socialistas en la Comunidad de Madrid, se ha sentado en Espejo Público para tomarse 'Un café con Susanna'.

La ley antipantallas lleva meses en el Congreso de los diputados y es ahora cuando echa a andar después de que el Gobierno haya anunciado la prohibición de acceso a las redes sociales a los menores de 16 años. Señala el ministro que esta cuestión la puso encima de la mesa el presidente del Gobierno hace dos años y que España es referencia en Europa en esta materia, por lo que muchos ministros europeos les llaman pidiendo asesoramiento. Solicita al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, que vote a favor de la ley porque si aún no han logrado sacarla adelante es porque los grupos no han querido votarla. "Está en comisión hasta que haya una cuerdo y vaya a pleno", señala.

Mantiene López que esta ley es la aplicación del reglamento europeo al que han votado a favor en Bruselas. El presidente del Gobierno ha pedido que los dueños de las plataformas tengan responsabilidad, afirma, y eso ha molestado a magnates como Elon Musk, que ha criticado la medida del país.

"Esta voz crece en toda Europa y por fin creo que hay un consenso"

Las redes sociales arrancan en 2009 y, dice, desde entonces sus dueños se han hecho multimillonarios trabajando sin regulación. "Es como si salen los automóviles al mercado, los niños cogen un coche y no hay código de circulación ni semáforos. Esta voz crece en toda Europa y por fin creo que hay un consenso. La gente se ha dado cuenta de los delitos de odio, económicos, de acoso, suplantación de personalidades que hay que regular".

"Creo que el PSOE va a sacar el mejor resultado en las elecciones de Aragón"

Confía en la candidata Pilar Alegría a las elecciones de Aragón y cree que sacarán el mejor resultado y espera que sea presidenta. "Quien ha engordado a la ultraderecha en este país es el PP que les ha metido en los gobiernos, en lugar de hacerles frente. No solo no lo ha hecho, sino que le ha copiado la agenda y los discursos", apunta sobre los resultados de las encuestas que otorgan a Vox una crecida en votos.

"España ha sabido atajar el problema de la inmigración en Canarias"

Expone el ministro que los medios de comunicación hace 8 meses solo hablaban del problema de la inmigración en Canarias. "El Gobierno ha resuelto el problema y ha frenado la oleada de inmigrantes que llegaba. Ha combatido la inmigración irregular y ha establecido fronteras ordenadas. Viendo las imágenes que deja el ICE en EEUU deteniendo inmigrantes me pregunto qué mundo queremos hacer", señalaba.

Cree que uno de los problemas que existen con la inmigración ilegal parte de los empleadores que han explotado a trabajadores sin derechos y se aprovechan de que están en el mercado negro laboral.

"Ha habido una gran campaña de difamación contra las medidas antidesahucios"

No entiende que lo más importante del decreto ómnibus sea cómo se corta el decreto, "porque no importa el fondo, ni el para qué ni lo que se vota". Asegura que ha habido una gran campaña de difamación contra las medidas de la moratoria antidesahucios que ha aprobado el Gobierno. "Ha habido horas de televisión diciendo que este Gobierno ha hecho una ley para que la gente baje a comprar el pan y le okupen el piso. Son medidas para personas que están en situaciones de extrema vulnerabilidad, que protegen la propietario y tienen que contar con una sentencia judicial".

