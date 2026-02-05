Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | Programa 1

La confesión de Susana Saborido a su familia: “A veces me siento muy sola”

Daniela y Salma proponen a sus padres escribir lo que esperan de su viaje a Japón y leerlo más adelante. Susana Saborido escribe una frase que acaba provocando las carcajadas de su familia.

La confesión de Susana Saborido a su familia: “A veces me siento muy sola”

Publicidad

Carmen Pardo
Publicado:

Susana Saborido ha escrito en su teléfono “a veces me siento muy sola”, una frase que ha hecho que sus hijas y Joaquín no parasen de reírse.

Salma revela un secreto a Susana Saborido

Susana Saborido le ha explicado a su familia que “a veces se siente muy sola” porque sus hijas hacen su vida y Joaquín la suya y ella está pendiente de toda su familia.

Una declaración que ha hecho que Salma y Daniela bromeen con la frase de su madre y Joaquín vaya a besar a su mujer para combatir su soledad.

El pique de Joaquín, Susana, Daniela y Salma en ¿Ciudad o plato?

El pique de Joaquín, Susana, Daniela y Salma en ¿Ciudad o plato?: “Tú no tienes ni idea, estás con la suerte”

Antena 3» Programas» El Capitán

Publicidad

Programas

La confesión de Susana Saborido a su familia: “A veces me siento muy sola”

La confesión de Susana Saborido a su familia: “A veces me siento muy sola”

El desliz de Daniela al brindar al grito de chinchin en Japón

El desliz de Daniela al brindar al grito de chinchin en Japón: “Aquí significa pene”

El divertido combate de Joaquín con un luchador de sumo

El divertido combate de Joaquín con un luchador de sumo: “No le moví ni el pelo”

Salma revela un secreto a Susana Saborido
Mejores momentos | Programa 1

Salma revela un secreto a Susana Saborido: “Estoy enamorada y es muy bonito”

Joaquín fascinado con el inodoro japones
Mejores momentos | Programa 1

Joaquín fascinado con el inodoro japones: “Yo elegí Japón porque quería probar el chorrito del váter”

Vuelve a ver la entrevista completa a la familia Sánchez Saborido en El Hormiguero
Mucho humor

Vuelve a ver la entrevista completa a la familia Sánchez Saborido en El Hormiguero

Joaquín Sánchez nos ha brindado una noche repleta de humor junto a su mujer Susana y sus hijas Salma y Daniela.

Susana Saborido se horroriza al descubrir el hotel cápsula
Mejores momentos | Programa 1

Susana Saborido se horroriza al descubrir el hotel cápsula: “Esto parece un frigorífico, yo aquí no quiero dormir”

La familia Sánchez Saborido se ha instalado en Tokio y ha tenido que pasar su primera noche en un hotel cápsula.

"¡Qué chulo!": Marron sorprende a la familia Sánnchez Saborido al demostrar el poder fluorescente de la naturaleza

"¡Qué chulo!": Marron sorprende a la familia Sánnchez Saborido al demostrar el poder fluorescente de la naturaleza

El Hormiguero

Joaquín se lía con el rumano en el teléfono escacharrado de El Hormiguero y provoca las risas del plató

Salma y Daniela

Salma cuenta en El Hormiguero la escena más incómoda con sus padres: "Me hice la loca"

Publicidad