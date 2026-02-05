La confesión de Susana Saborido a su familia: “A veces me siento muy sola”

Susana Saborido ha escrito en su teléfono “a veces me siento muy sola”, una frase que ha hecho que sus hijas y Joaquín no parasen de reírse.

Susana Saborido le ha explicado a su familia que “a veces se siente muy sola” porque sus hijas hacen su vida y Joaquín la suya y ella está pendiente de toda su familia.

Una declaración que ha hecho que Salma y Daniela bromeen con la frase de su madre y Joaquín vaya a besar a su mujer para combatir su soledad.