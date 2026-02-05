Mejores momentos | Programa 1
La confesión de Susana Saborido a su familia: “A veces me siento muy sola”
Daniela y Salma proponen a sus padres escribir lo que esperan de su viaje a Japón y leerlo más adelante. Susana Saborido escribe una frase que acaba provocando las carcajadas de su familia.
Susana Saborido ha escrito en su teléfono “a veces me siento muy sola”, una frase que ha hecho que sus hijas y Joaquín no parasen de reírse.
Susana Saborido le ha explicado a su familia que “a veces se siente muy sola” porque sus hijas hacen su vida y Joaquín la suya y ella está pendiente de toda su familia.
Una declaración que ha hecho que Salma y Daniela bromeen con la frase de su madre y Joaquín vaya a besar a su mujer para combatir su soledad.
