El desliz de Daniela al brindar al grito de chinchin en Japón: “Aquí significa pene”

Susana, Joaquín, Daniela y Salma han disfrutado de una gran comida tras la práctica de sumo de Joaquín.

En mitad de la celebración, la hija mayor del matrimonio decide alzar su copa y brindar al grito de chinchin con los deportistas japoneses.

Al escuchar el brindis, los sumos no pueden evitar las carcajadas, Daniela no entiende la situación y la traductora aclara todo, chinchin en japonés significa pene.

Un divertido momento en el que Daniela se sonroja ante las risas de los presentes. “Qué vergüenza” ha exclamado la joven al descubrir porqué se reían los integrantes de sumo en la mesa.