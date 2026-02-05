Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | Programa 1

El desliz de Daniela al brindar al grito de chinchin en Japón: “Aquí significa pene”

La hija mayor de Joaquín vive un momento muy incómodo cuando decide alzar su copa y brindar con las deportistas de sumo en Japón.

El desliz de Daniela al brindar al grito de chinchin en Japón

Publicidad

Carmen Pardo
Publicado:

Susana, Joaquín, Daniela y Salma han disfrutado de una gran comida tras la práctica de sumo de Joaquín.

En mitad de la celebración, la hija mayor del matrimonio decide alzar su copa y brindar al grito de chinchin con los deportistas japoneses.

Al escuchar el brindis, los sumos no pueden evitar las carcajadas, Daniela no entiende la situación y la traductora aclara todo, chinchin en japonés significa pene.

Un divertido momento en el que Daniela se sonroja ante las risas de los presentes. “Qué vergüenza” ha exclamado la joven al descubrir porqué se reían los integrantes de sumo en la mesa.

el reproche de Susana Saborido a Joaquín en el karaoke

“Tú eres un grillo mojao”: el reproche de Susana Saborido a Joaquín en el karaoke

Antena 3» Programas» El Capitán

Publicidad

Programas

Los sumos, un desayuno en el maid café y la fiesta en el karaoke en el primer programa de El capitán en Japón

Los sumos, un desayuno en el maid café y la fiesta en el karaoke en el primer programa de El capitán en Japón

el reproche de Susana Saborido a Joaquín en el karaoke

“Tú eres un grillo mojao”: el reproche de Susana Saborido a Joaquín en el karaoke

Joaquín, atónito en el maid café: “A mí me ha generado un poquito de ansiedad”

Joaquín, atónito en el maid café: “A mí me ha generado un poquito de ansiedad”

La confesión de Susana Saborido a su familia: “A veces me siento muy sola”
Mejores momentos | Programa 1

La confesión de Susana Saborido a su familia: “A veces me siento muy sola”

El desliz de Daniela al brindar al grito de chinchin en Japón
Mejores momentos | Programa 1

El desliz de Daniela al brindar al grito de chinchin en Japón: “Aquí significa pene”

El divertido combate de Joaquín con un luchador de sumo
Mejores momentos | Programa 1

El divertido combate de Joaquín con un luchador de sumo: “No le moví ni el pelo”

El capitán se viste para poner en práctica uno de los deportes con mayor afición en Japón, el sumo.

Salma revela un secreto a Susana Saborido
Mejores momentos | Programa 1

Salma revela un secreto a Susana Saborido: “Estoy enamorada y es muy bonito”

La hija pequeña de Susana y Joaquín ha decidido revelar un secreto a su madre y a su hermana cuando van a pasar su primera noche en Japón.

Joaquín fascinado con el inodoro japones

Joaquín fascinado con el inodoro japones: “Yo elegí Japón porque quería probar el chorrito del váter”

Vuelve a ver la entrevista completa a la familia Sánchez Saborido en El Hormiguero

Vuelve a ver la entrevista completa a la familia Sánchez Saborido en El Hormiguero

Susana Saborido se horroriza al descubrir el hotel cápsula

Susana Saborido se horroriza al descubrir el hotel cápsula: “Esto parece un frigorífico, yo aquí no quiero dormir”

Publicidad