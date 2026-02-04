Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

OKUPAS

María Segura, la mujer que se ha convertido en el 'terror' de los okupas: "La clave es saber presionar"

La abogada María Segura defiende una estrategia caso a caso para frenar la ocupación ilegal. En el municipio ya se han recuperado 108 viviendas, muchas de ellas tapiadas tras el desalojo.

El azote de los okupas.

Publicidad

Mario de Hipólito
Publicado:

El Ayuntamiento ha logrado desocupar 108 viviendas que se encontraban ocupadas ilegalmente. Así lo asegura María Segura, abogada especializada en este tipo de procedimientos, que insiste en que no existe una fórmula única para actuar: "Tenemos que analizar en cada casa en concreto, cada vivienda en concreto, y actuar de una manera u otra según el tipo de ocupación".

En algunas de esas viviendas ya recuperadas, las imágenes hablan por sí solas: casas tapiadas para evitar nuevas entradas y un refuerzo de la vigilancia. El objetivo, explica, es cortar de raíz el efecto llamada y evitar que el problema se cronifique.

Un protocolo que empieza con la policía

Cuando se recibe el aviso de una ocupación, el primer paso es activar un protocolo muy concreto. "Lo primero que hacemos es que la policía local se presente en la casa, identifique a los okupas y, a partir de ahí, ya empezamos con presencia policial y presión", explica segura en directo para Espejo Público.

Esa presión no siempre pasa por los juzgados. De hecho, uno de los elementos clave es comprobar si la vivienda tiene enganches ilegales. "Ver si están conectados a la luz o al agua y, si lo están, contactar con los proveedores para ver si de esta manera deciden salir voluntariamente", señala. En muchos casos, esa estrategia acelera la salida sin necesidad de un proceso judicial largo.

Ni dejadez ni familias vulnerables

Para la abogada, el aumento de ocupaciones tiene una explicación clara: "Había cierta dejadez. Era un tema que teníamos que abordar y que ahora estamos trabajando al 100%". Aun así, subraya que no se actúa sin tener en cuenta el contexto social.

Segura defiende el papel de los servicios sociales, que se encargan de evaluar cada situación. "Tenemos un estupendo cuerpo de policía y un estupendo cuerpo de servicios sociales que gestionan los casos de familias vulnerables", afirma. Según sus datos, la mayoría de las desocupaciones realizadas no afectaban a personas vulnerables: "En muchos casos eran delincuentes".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

Carlos, víctima de inquiokupación

El drama absoluto de Carlos, sin trabajo, sin casa y sin ayudas del 'escudo social' por sus inquiokupas: "Me dijo: 'Sé que de aquí no me puedes echar'"

Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

El azote de los okupas.

María Segura, la mujer que se ha convertido en el 'terror' de los okupas: "La clave es saber presionar"

“Ha sido un poco metedura de pata”: Delia a punto de liarla en el panel cursi

“Ha sido un poco metedura de pata”: Delia a punto de liarla en el panel cursi

Delia destapa la letra oculta llevándose un panel de 600€

Delia destapa la letra oculta llevándose un panel de 600€

Futbolistas del Barça, asaltados.
Robos

Pánico en el Fútbol Club Barcelona ante la oleada de robos a jugadores: "No deberían hacer ostentación de las joyas que tienen"

El curioso arranque de Lourdes en La ruleta de la suerte
Mejores momentos | 4 de febrero

El curioso arranque de Lourdes en La ruleta de la suerte

Ernesto Hannover
Aristócrata Perjudicado

El 'ladrido' de Ernesto de Hannover a un reportero y su reacción: "La noticia sería que contestase con educación"

El periodista Sergio Pérez ha sido víctima del mal humor del aristócrata. Ernesto de Hannover, con antecedentes de comportamiento agresivo, asustó al reportero al gritarle y amagar con quitarle el micrófono.

¡Irresistible! Eva y Karlos Arguiñano nos enseñan a preparar crujiente de requesón, pistachos, almendras y dátiles
Para 6 personas

¡Irresistible! Eva y Karlos Arguiñano nos enseñan a preparar crujiente de requesón, pistachos, almendras y dátiles

Los dos hermanos nos han presentado un original postre muy sencillo de preparar y con una textura crujiente que conquistará a toda tu familia.

Las ocho veces que Manu y Rosa lograron 24 aciertos en Pasapalabra

A la novena irá la vencida: las ocho veces que Manu y Rosa lograron 24 aciertos y se quedaron a uno del bote de Pasapalabra

Un plato ideal para combatir el frío: carbonada de cerdo

Un plato ideal para combatir el frío: carbonada de cerdo

Edurne en El Desafío

Juan del Val pone contra las cuerdas a Edurne: "A mi se me ha hecho un poquito corto"

Publicidad