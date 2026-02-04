María Segura, la mujer que se ha convertido en el 'terror' de los okupas: "La clave es saber presionar"

El Ayuntamiento ha logrado desocupar 108 viviendas que se encontraban ocupadas ilegalmente. Así lo asegura María Segura, abogada especializada en este tipo de procedimientos, que insiste en que no existe una fórmula única para actuar: "Tenemos que analizar en cada casa en concreto, cada vivienda en concreto, y actuar de una manera u otra según el tipo de ocupación".

En algunas de esas viviendas ya recuperadas, las imágenes hablan por sí solas: casas tapiadas para evitar nuevas entradas y un refuerzo de la vigilancia. El objetivo, explica, es cortar de raíz el efecto llamada y evitar que el problema se cronifique.

Un protocolo que empieza con la policía

Cuando se recibe el aviso de una ocupación, el primer paso es activar un protocolo muy concreto. "Lo primero que hacemos es que la policía local se presente en la casa, identifique a los okupas y, a partir de ahí, ya empezamos con presencia policial y presión", explica segura en directo para Espejo Público.

Esa presión no siempre pasa por los juzgados. De hecho, uno de los elementos clave es comprobar si la vivienda tiene enganches ilegales. "Ver si están conectados a la luz o al agua y, si lo están, contactar con los proveedores para ver si de esta manera deciden salir voluntariamente", señala. En muchos casos, esa estrategia acelera la salida sin necesidad de un proceso judicial largo.

Ni dejadez ni familias vulnerables

Para la abogada, el aumento de ocupaciones tiene una explicación clara: "Había cierta dejadez. Era un tema que teníamos que abordar y que ahora estamos trabajando al 100%". Aun así, subraya que no se actúa sin tener en cuenta el contexto social.

Segura defiende el papel de los servicios sociales, que se encargan de evaluar cada situación. "Tenemos un estupendo cuerpo de policía y un estupendo cuerpo de servicios sociales que gestionan los casos de familias vulnerables", afirma. Según sus datos, la mayoría de las desocupaciones realizadas no afectaban a personas vulnerables: "En muchos casos eran delincuentes".

