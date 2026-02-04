Sara Carbonero, el día que cumple 42 después de haber estado ingresada: "El miedo ha dado paso a la gratitud"

Ayer, día 3 de febrero, fue el cumpleaños de la periodista Sara Carbonero. La también presentadora de televisión cumplió 42 años rodeada de sus seres más queridos y, valorando más que nunca el simple hecho de poder cumplir un año más.

Y es que Carbonero no empezó el año 2026 como hubiera deseado. Dispuesta a iniciar el año en Lanzarote, un fuerte dolor abdominal la hizo ir de urgencias y someterse a una operación, cuya recuperación se basó en varios días en el hospital, algunos de ellos en la UCI.

Tras su vuelta a Madrid y mucho cariño de los suyos, parece ser que Sara se encuentra mucho mejor. Ayer, pudo celebrar su cumpleaños con sus seres queridos, así lo ha querido compartir en su perfil de Instagram. Además, también ha reflexionado sobre su episodio de salud y ha querido agradecer el simple hecho de estar sana.

Sobre su estado de salud

Carbonero comienza el comunicado con unas palabras preciosas: "Creo que nunca me había sentido tan feliz por cumplir un año más ni con tantos motivos para dar las gracias", arranca la periodista.

"Cerré el 2025 con una lista cortita de deseos pero la vida tenía otros planes. Ha sido duro. Todavía lo es aunque ya veo los rayitos de sol entre tanto nubarrón", expresa sobre su estado de salud tras el susto que tuvo a inicio de año.

"Hace apenas un mes entré a un quirófano llena de incertidumbre y entonces habría firmado poder estar como estoy hoy. Ya no duele. El miedo ha dado paso a la gratitud, a la serenidad y a la calma", explica a sus seguidores.

Muy bien rodeada

Si hay una cosa que Sara destaca por encima de las otras, es la suerte que tiene de tener al lado a tanta gente que la quiere: "Como dije en una ocasión, no me gusta romantizar los problemas de salud, ojalá nadie tuviese que pasar por ellos, pero si hay algo positivo es darte cuenta de la cantidad de gente que te quiere y que se preocupa por ti".

"No sé cómo devolver tanto amor", afirma la presentadora de televisión. "En primer lugar a mi familia y amigos, los que nunca te sueltan la mano, a mi hermana y a Jota, mi chico, que no se separaron de mí ni un minuto en los momentos más difíciles", empieza.

Sara Carbonero | Gtres

También ha tenido unas palabras para su exmarido, el futbolista Íker Casillas, quien ha permanecido a su lado hasta en los momentos más duros: "A Íker y a mi madre por cuidar y proteger lo que más quiero cuando yo no podía", refiriéndose a sus hijos en común.

Y, como no puede faltar, Carbonero agradece a todo el equipo médico que la ha cuidado durante este tiempo con tanto cariño: "A todos los médicos, enfermeras y personal sanitario del hospital universitario Doctor José Molina Orosa de Lanzarote. A Nuria y a María por su vocación, su cariño y sus cuidados y mimos en las noches imposibles".

Sara Carbonero | Gtres

Reflexión de cumpleaños

La celebridad ha complementado sus palabras sobre su estado de salud con una reflexión sobre su 42 aniversario: "Hoy cumplo un año más sabiendo perfectamente qué es lo esencial en la vida. Una vida tan frágil e imprevisible como bella".

"Hoy cumplo un año más llena de amor y de gratitud, de esperanza, de sueños intactos, de fuerza y esperanza. Porque al final, no podemos cambiar las cartas que nos tocan. Lo único que depende de nosotros es la actitud", escribe Carbonero.

"Ha sido un día de celebrar lo sencillo, pero también lleno de sorpresas, de flores y tarta de chocolate. He comido sopa de cebolla en mi nuevo restaurante francés preferido y he paseado por el centro de Madrid", relata, dejando claro que su salud está mucho mejor.

Sara Carbonero | Gtres

"Para rematarlo, unas risas con amigas y el ritual de soplar las velas con los niños. Hoy cumplo un año más lejos del ruido, sin tiempo para odiar, con el corazón lleno. Hoy cumplo un año más con una nueva cicatriz que me recuerda que he superado otra piedra en el camino", relata en su perfil de Instagram.

Y, como no, Sara dedica unas dulces palabras a sus seguidores: "Gracias por todas las felicitaciones, los buenos deseos y la energía que me llega y que lo cura todo. Muchas gracias de corazón", finaliza el comunicado.