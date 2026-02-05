Los sumos, un desayuno en el maid café y la fiesta en el karaoke en el primer programa de El capitán en Japón

La primera noche nada más aterrizar en Tokio, Joaquín lleva a su familia a dormir en un hotel cápsula, un tipo de alojamiento que está de moda pero que a Susana Saborido no acabó de convencerla tras tantas horas de vuelo. “Esto parece un frigorífico” le decía indignada su mujer a Joaquín.

El gran descubrimiento que sí que ha conquistado a Joaquín ha sido el inodoro japonés, un váter en el que el capitán vivió una gran experiencia al ver la cantidad de botones de los que disponía.

Mientras Joaquín disfrutaba del inodoro, su hija Salma quiso descubrir un secreto a Susana Saborido y su hermana Daniela. “Estoy enamorada y el amor es muy bonito” se ha sincerado la hija pequeña de Joaquín sobre su situación sentimental.

Tras pasar la noche en el hotel cápsula, la familia Sánchez Saborido se ha dirigido a un lugar de práctica de Sumo. Una experiencia que Joaquín ha vivido en primera persona al tener que combatir con uno de los luchadores.

Al finalizar la práctica de Sumo, la familia ha disfrutado de una copiosa comida junto a los luchadores. Un almuerzo en el que Daniela ha vivido uno de los momentos más incómodos del viaje al brindar al grito de chinchin. “Aquí significa pene” le ha explicado la periodista a la hija mayor de Joaquín Sánchez y Susana Saborido.

Para compensar la experiencia del hotel cápsula, Susana Saborido ha llevado a su familia a uno de los hoteles más lujosos de Tokio. Durante la noche, la mujer de Joaquín se ha sincerado con el capitán y sus hijas, “a veces me siento muy sola” les ha confesado Susana Saborido a su familia.

El desayuno en el maid café ha sido algo irrepetible para Susana, Joaquín, Salma y Daniela, tras cantar y jugar con las maid, la familia ha asegurado que la experiencia les ha generado un poco de ansiedad y dolor de cabeza.

Para finalizar la visita a Tokio, Salma ha organizado una fiesta en un karaoke con su familia. Una divertida sesión que pone a prueba el talento musical de los miembros de la familia Sánchez Saborido.

Joaquín, Susana, Daniela y Salma dejarán atrás Tokio y se subirán a una autocaravana en busca de su nuevo destino lleno de grandes emociones que pondrá a prueba el vértigo de la familia.