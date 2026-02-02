El exrepresentante de Alejandro Sanz cuenta cómo mantuvo la privacidad en su boda: "Quien fue a grabar esto, pasó la noche en el calabozo"

El exrepresentante y amigo de Alejandro Sanz ha defendido su derecho a la intimidad a capa y espada. Capi ha rechazado frontalmente la persecución mediática que padeció durante años el cantante del que fue descubridor.

"Conozco muchas más cosas"

Capi confirma contratación por parte de Alejandro de varias personas para que persiguieran a los paparazzis disfrazados de pollos amarillos para que cesaran en su empeño de fotografiar los momentos más íntimos de la vida personal del cantante. Además reconoce ser conocedor de otras artimañas que puso en práctica Alejandro Sanz en su guerra contra la prensa del corazón.

Un episodio muy de la vida de Alejandro fue su boda con la modelo y actriz mexicana Jaydy Michel, celebrada en las más estricta intimidad, gracias en parte a que se habría recurrido a "contactos", según decía Capi: "Alguien se enteró que estaban en Bali y van a cubrir aquello (…) Y por contactos, la gente que fue a grabar esto pasó la noche en el calabozo. Por eso no hay ni una foto".

"Uno tiene que luchar para no perder su intimidad", sentenciaba el que fuera manager de Alejandro Sanz.

"Él estaba en un momento de soledad tremendo"

"Yo le he visto dos momentos de estar muy mal"

El productor abordaba uno de los episodios más difíciles en la vida de Alejandro, que no fue otro que el intento de chantaje por parte de una pareja que trabajó en su casa: "Robó cierta información", decía Capi, sobre la noticia de un hijo de Alejandro fuera de su matrimonio, que ante la extorsión optó por hacer pública la información.

"Tuvimos hasta que mirar con los investigadores si habían colocado micrófonos en la casa", decía antes de dar otra serie de detalles, y pasaba a pronunciarse sobre la tranquilidad y relajación con la que recientemente manifestaba sus sentimientos de su relación con la actriz española Candela Márquez, sobre la que capi solo decía: "Es divertidísima".

