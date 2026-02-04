Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

REDES SOCIALES

Debate de dos jóvenes sobre prohibir las redes sociales a los menores: "A los chavales no les vas a dejar, pero a un estafador o a un pedófilo no hay problemas"

¿Creen los jóvenes que se puede prohibir en la práctica el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años? Tras el anuncio de esta medida por parte del Gobierno, lo debatimos en el plató de Espejo Público con dos de ellos. Y ya les adelantamos, coinciden bastante.

Los jóvenes españoles sobre prohibir el acceso a redes sociales a los menores de 16 años

Publicidad

Ana Gómez
Publicado:

El anuncio de Pedro Sánchez de prohibir el uso de las redes sociales a los menores de 16 años y de reforzar el control sobre las grandes tecnológicas no ha dejado indiferente a nadie. Por eso en Espejo Público hemos querido saber la opinión de los grandes protagonistas, los jóvenes. Jon Echeverría, estudiante de Derecho y Economía con tendencia liberal, y Helio Roche, influencer progresista, se sientan en la mesa para reflexionar sobre esta polémica medida... Y curiosamente ambos coinciden bastante.

"Incredulidad máxima"

Helio Roche, influencer: "Se trata de ser eficientes y no hacer brocha gorda"

Para Helio esta noticia le ha causado "incredulidad máxima" y asegura que "quien haya escrito este texto no ha usado las redes sociales en su vida ni las ha necesitado para nada". Reconoce que "las redes sociales son un ambiente cada vez más tóxico pero la solución no es cargarse a los chavales de las redes sociales". Para Helio Roche estas plataformas fueron una vía de salida cuando tenía 12 años ya que "que no encajaba en ningún lado". Por eso visiblemente molesto critica que "a los chavales no les vas a dejar las redes, pero a un estafador o a un pedófilo que no haya problemas".

Helio no está en contra de que haya un control pero asegura que "las buenas intenciones cuando estás gestionando no son suficientes. Se trata de ser eficientes y no hacer brocha gorda".

Jon Echeverría, estudiante de Derecho: "El Gobierno va como pollo sin cabeza. Es una prohibición indiscriminada y una incoherencia ridícula"

La postura de Jon Echeverría no dista mucho de la de su compañero, ya que denuncia que el Gobierno "va como pollo sin cabeza": "Han pasado de defender que los menores pueden abortar sin el permiso de sus padres, pero no tienen criterio para acceder WhatsApp y hablar con su compañero de clase". Por eso Jon defiende que esta medida anunciada por Pedro Sánchez es una "prohibición indiscriminada y una incoherencia tan ridícula que evidencia la necesidad de este Gobierno de levantar cortinas de humo a toda costa".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

Jubilados compañeros de piso.

Pensionistas, los nuevos "compañeros de piso": Así viven los jubilados a quienes no llega para el alquiler

Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

Los jóvenes españoles sobre prohibir el acceso a redes sociales a los menores de 16 años

Debate de dos jóvenes sobre prohibir las redes sociales a los menores: "A los chavales no les vas a dejar, pero a un estafador o a un pedófilo no hay problemas"

Susana Saborido, Daniela y Salma indignadas con Joaquín

Susana Saborido, Daniela y Salma indignadas con Joaquín: “Cómo se te ocurre que metamos todo en una mochila”

Miguel Tellado, PP

Miguel Tellado (PP) critica el "uso y abuso" del Gobierno y carga contra Pedro Sánchez: "Necesita a Vox más que nadie"

Óscar López, en Espejo Público.
Un café con Susanna

Óscar López, sobre la prohibición de los menores de 16 a usar redes sociales: "Es como si un niño coge un coche sin código de circulación ni semáforos"

Carlos Cuevas, Miguel Bernardeau y Miguel Ángel Silvestre
¡Momentazo!

Miguel Ángel Silvestre, Miguel Bernardeau y Carlos Cuevas se someten al test más divertido de Trancas y Barrancas en El Hormiguero

Familia Sánchez Saborido
A las 21:45 horas

Esta noche, la familia Sánchez Saborido presentará El capitán en Japón en El Hormiguero

El futbolista, su mujer y sus hijas estarán en el programa para hablar de sus nuevas aventuras en el país nipón.

Así ha sido la entrevista completa a Carlos Cuevas, Miguel Bernardeau y Miguel Ángel Silvestre en El Hormiguero
No te lo pierdas

Así ha sido la entrevista completa a Carlos Cuevas, Miguel Bernardeau y Miguel Ángel Silvestre en El Hormiguero

Los actores han demostrado durante toda la entrevista tener una conexión especial que atraviesa la pantalla.

¿Detener una fuga inmediatamente? Marron trae a El Hormiguero un invento que demuestra que sí es posible

¿Detener una fuga inmediatamente? Marron trae a El Hormiguero un invento que demuestra que sí es posible

Miguel Bernardeau desvela su pasión por el surf: "Disfruto de encontrar mis límites con el mar"

Miguel Bernardeau desvela su pasión por el surf: "Disfruto de encontrar mis límites con el mar"

Manu acaricia el bote con 23 aciertos en El Rosco y Rosa se aferra a la heroica

Manu acaricia el bote con 23 aciertos en El Rosco y Rosa se aferra a la heroica

Publicidad