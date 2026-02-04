Debate de dos jóvenes sobre prohibir las redes sociales a los menores: "A los chavales no les vas a dejar, pero a un estafador o a un pedófilo no hay problemas"

El anuncio de Pedro Sánchez de prohibir el uso de las redes sociales a los menores de 16 años y de reforzar el control sobre las grandes tecnológicas no ha dejado indiferente a nadie. Por eso en Espejo Público hemos querido saber la opinión de los grandes protagonistas, los jóvenes. Jon Echeverría, estudiante de Derecho y Economía con tendencia liberal, y Helio Roche, influencer progresista, se sientan en la mesa para reflexionar sobre esta polémica medida... Y curiosamente ambos coinciden bastante.

"Incredulidad máxima"

Helio Roche, influencer: "Se trata de ser eficientes y no hacer brocha gorda"

Para Helio esta noticia le ha causado "incredulidad máxima" y asegura que "quien haya escrito este texto no ha usado las redes sociales en su vida ni las ha necesitado para nada". Reconoce que "las redes sociales son un ambiente cada vez más tóxico pero la solución no es cargarse a los chavales de las redes sociales". Para Helio Roche estas plataformas fueron una vía de salida cuando tenía 12 años ya que "que no encajaba en ningún lado". Por eso visiblemente molesto critica que "a los chavales no les vas a dejar las redes, pero a un estafador o a un pedófilo que no haya problemas".

Helio no está en contra de que haya un control pero asegura que "las buenas intenciones cuando estás gestionando no son suficientes. Se trata de ser eficientes y no hacer brocha gorda".

Jon Echeverría, estudiante de Derecho: "El Gobierno va como pollo sin cabeza. Es una prohibición indiscriminada y una incoherencia ridícula"

La postura de Jon Echeverría no dista mucho de la de su compañero, ya que denuncia que el Gobierno "va como pollo sin cabeza": "Han pasado de defender que los menores pueden abortar sin el permiso de sus padres, pero no tienen criterio para acceder WhatsApp y hablar con su compañero de clase". Por eso Jon defiende que esta medida anunciada por Pedro Sánchez es una "prohibición indiscriminada y una incoherencia tan ridícula que evidencia la necesidad de este Gobierno de levantar cortinas de humo a toda costa".

