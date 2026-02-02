Marcos de Quinto, duro con Felipe VI por la vuelta de Juan Carlos I a España antes de morir: "La culpa se la van a echar a él"

La periodista Susanna Griso destacaba la dureza con la que se ha manifestado públicamente Marcos de Quinto contra el rey Felipe VI, a propósito de la voluntad de Juan Carlos I de volver a vivir a España el tiempo que le quede de vida.

El empresario, reconocido monárquico, justifica sus críticas al monarca y niega que éstas sean incompatibles con esa ideología. De Quinto ha atribuido a Felipe VI una "falta de carácter" por no pronunciarse abiertamente de forma más contundente, o por "permitir que otros te fuercen a convertirte en un canalla".

"Hay que separar lo que son ataques a la monarquía de críticas a actuaciones", aclaraba.

En el mensaje escrito de su cuenta de 'X', antiguo Twitter, Marcos de Quinto afirma que quiere avisar al rey Felipe VI que la ciudadanía no pasaría por alto que su padre, quien reinara durante casi cuatro décadas, falleciera "solo y abandonado" lejos de tierras españolas.

Daños a la monarquía

"Los españoles al final la culpa se la van a echar a él (Felipe VI). No le van a echar la culpa a Sánchez, ni siquiera a la relación que la reina pudiera tener con el rey emérito", explicaba al mismo tiempo que pedía al actual Rey de España "un gesto de humanidad".

El empresario asegura que aparte de avisar a Felipe VI, su mensaje pretende prevenir "cosas que dañen" a la institución. Lo ilustraba con un ejemplo: "Sería realmente una paradoja que el Rey muriera en el exilio, al mismo tiempo que Felipe VI estaría firmando por ejemplo el indulto del fiscal García Ortiz".

