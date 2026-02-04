Rosa Belmonte, tras la aparición de varios españoles en los papeles de Epstein: "El que tiene las putas y las fiestas, es el que domina el Mundo"

A las recientes apariciones europeas en los papeles de Jeffrey Epstein, como la royal nórdica Mette-Marit, esposa del príncipe heredero Haakon de Noruega, se le ha sumado la del expresidente español José María Aznar, o el rey emérito Juan Carlos I. También relacionada con España, Corinna Larsen.

"Se dedica a lo que se dedica..."

"Entiendo lo del príncipe Andrés porque es un cabeza loca de toda la vida, pero..."

La periodista Rosa Belmonte se mostraba indignada por los largos tentáculos del magnate estadounidense: "Entiendo que pueda haber una cercanía entre Epstein y Corinna, porque al final Corinna se dedica a lo que se dedica, como muchas de sus amigas (...) ¡Menuda Pájara!".

Susanna Griso preguntaba cuál sería esa ocupación que presuponía Rosa a la examante de Juan Carlos, y esta sorprendía aún más con su respuesta: "En el mundo actual y en el anterior, el que tiene las putas y las fiestas, es el que domina el Mundo, y Epstein es esa persona".

El contexto en el que aparece Juan Carlos en los documentos de Epstein es por el interés, del que se acabara suicidando en prisión -oficialmente-, en cenar con el rey para que le facilitara el acceso a un arquitecto murciano: "Para que le arreglara las islas", expresaba Belmonte.

