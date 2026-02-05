El divertido combate de Joaquín con un luchador de sumo: “No le moví ni el pelo”

Joaquín, Susana, Daniela y Salma acuden a un centro de Sumo dónde una periodista especializada les da las claves de ese deporte nacional y les enseña cómo se originó el Sumo en Japón.

Tras ver cómo se enfrentan los luchadores proponen a Joaquín entrar en la práctica junto a ellos.

El exfutbolista sufre mientras le visten con el mawashi, “no aprietes tanto que se me va a salir un huevo” se queja el capitán mientras su familia no puede contener la risa.

Joaquín es incapaz de mover ni un centímetro al luchador de sumo mientras Susana, Daniela y Salma estallan en carcajadas.

“No le moví ni el pelo” ha confesado el exfutbolista al recordar cómo fue su experiencia con el Sumo.