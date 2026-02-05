Antena3
El divertido combate de Joaquín con un luchador de sumo: “No le moví ni el pelo”

El capitán se viste para poner en práctica uno de los deportes con mayor afición en Japón, el sumo.

El divertido combate de Joaquín con un luchador de sumo

Carmen Pardo
Publicado:

Joaquín, Susana, Daniela y Salma acuden a un centro de Sumo dónde una periodista especializada les da las claves de ese deporte nacional y les enseña cómo se originó el Sumo en Japón.

Tras ver cómo se enfrentan los luchadores proponen a Joaquín entrar en la práctica junto a ellos.

El exfutbolista sufre mientras le visten con el mawashi, “no aprietes tanto que se me va a salir un huevo” se queja el capitán mientras su familia no puede contener la risa.

Joaquín es incapaz de mover ni un centímetro al luchador de sumo mientras Susana, Daniela y Salma estallan en carcajadas.

“No le moví ni el pelo” ha confesado el exfutbolista al recordar cómo fue su experiencia con el Sumo.

