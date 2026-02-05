Óscar Puente intentará evitar la huelga ferroviaria en una segunda reunión con los sindicatos

En esta segunda reunión el ministro Óscar Puente volverá a reunirse con los sindicatos ferroviarios más representativos: CCOO, UGT y el de maquinistas Semaf en la sede del ministerio, que fue una toma de contacto entre las partes y de la que no salió ninguna decisión sindical sobre la huelga, convocada para pedir más seguridad y un mayor esfuerzo en mantenimiento.

Fuentes de Transportes destacaron que la anterior reunión discurrió en un tono "positivo", con la voluntad de mantener el diálogo y poder llegar a un acuerdo que atienda las reclamaciones del colectivo. Los sindicatos piden un cambio de modelo ferroviario y que se recuperan los estándares de seguridad tras los recientes accidentes ferroviarios que han causado 47 fallas, la suspensión de la alta velocidad hacia Andalucía y la paralización del servicio de Rodalies (Cercanías) en Cataluña varios días.

Los trabajadores piden soluciones inminentes y a largo plazo

Los sindicatos destacan la necesidad de dar tranquilidad a los trabajadores, que con la convocatoria de huelga quieren mostrar su descontento con la situación, y piden al ministerio "soluciones inminentes y a largo plazo".

Los sindicatos mayoritarios, a los que se han unido la CGT, el Sindicato Ferroviario (SF) y el Sindicato de Circulación ferroviario (SCF) son los que han convocado las manifestaciones.

Los sindicatos que integran los comités generales de empresa del Grupo Renfe y Adif son Semaf, CCOO, UGT, CGT, SF y SCF, bloque que también ha recibido el respaldo de agrupaciones como Alferro y USO, presentes en otras empresas vinculadas al ámbito ferroviario, y de CSIF, aunque esta última no tiene representación en el sector.

¿A quién afecta el paro?

El paro está convocado para todo el personal del sector, desde la operación hasta el mantenimiento, la circulación, la atención a bordo y el resto de actividades que sostienen el servicio público. Así, además de Adif y Grupo Renfe, tanto en Viajeros (Alta Velocidad, Larga Distancia, Media Distancia y Cercanías) como en Renfe Mercancías, la convocatoria alcanza a los operadores privados Iryo y Ouigo, así como a Serveo, contratista de servicios a bordo, y firmas de transporte de mercancías o servicios logísticos como Medway, Captrain, Transervi, Redalsa, Tracción Rail o Logirail.

Se desconoce cuando se reanuda la alta velocidad entre Madrid y Andalucía

Puente aún no ha dado fecha para la reanudación de la alta velocidad entre Madrid y Andalucía, complicada por la mala climatología y el estado de la vía, y ha pedido disculpas por el servicio de Rodalies, aunque ha destacado que su mejora está "en camino".

Puente, que ha comparecido en la Comisión de Transportes del Congreso, ha asegurado que arreglar las deficiencias del Rodalies no "tarda dos días" y ha exigido a Siemens, proveedor del software de ese servicio, que dé explicaciones "hoy mismo" por su caída, lo que ha provocado incidencias este martes. El ministro aún no ha dado fecha para la reanudación de la alta velocidad entre Madrid y Andalucía, complicada por la mala climatología y el estado de la vía, y ha pedido disculpas por el servicio de Rodalies, aunque ha destacado que su mejora está "en camino".

Puente, que ha comparecido en la Comisión de Transportes del Congreso, ha asegurado que arreglar las deficiencias del Rodalies no "tarda dos días" y ha exigido a Siemens, proveedor del software de ese servicio, que dé explicaciones "hoy mismo" por su caída, lo que ha provocado incidencias este martes.

En una comparecencia a petición propia de más de cinco horas de duración para detallar los accidentes de Adamuz y Gélida, que provocaron 47 muertes, el ministro se ha comprometido a ejercer la máxima transparencia, porque "los afectados tienen derecho a conocer la verdad".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.