Elon Musk llama "tirano y traidor" a Pedro Sánchez por sus medidas contra la impunidad de las redes sociales

El magnate carga duramente contra el presidente del Gobierno tras anunciar cinco medidas que incluyen también la prohibición de acceso a las redes a menores de 16 años.

Irene Rodríguez
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado en el plenario de la Cumbre Mundial de Gobiernos, en Dubái, que el Ejecutivo implementará en España cinco acciones, entre ellas la de investigar y perseguir toda aquella infracción cometida por la inteligencia artificial de 'X', Grok, así como en las plataformas de TikTok e Instagram.

Ante esto, el magnate Elon Musk, dueño de 'X', ha insultado al socialista definiéndole como un "tirano", asegurando que es un "traidor para el pueblo español". Le ha apodado "Dirty Sánchez" (Pedro el sucio) en un mensaje en su red social.

Esto ocurre el mismo día en el que el presidente español ha anunciado que en nuestro país se prohibirá le acceso a las redes sociales a los menores de 16 años. Según ha explicado, las plataformas deberán implementar sistemas efectivos de verificación de edad, es decir, barreras reales que funcionen.

Con esto, Sánchez quiere que las plataformas creen un sistema de "rastreo cuantificación y trazabilidad" para establecer una "huella de odio y polarización" debido a que "los niños están expuestos a un espacio en el que nunca deberían navegar solos, un espacio de adicción, abusos, violencia, pornografía, manipulación".

En cuanto a las vías para investigar plataformas digitales como la IA de 'X', Sánchez es tajante al manifestar que se tendrá "tolerancia cero" y defenderá la "soberanía digital contra cualquier tipo de coerción extranjera". Por lo que desde su Gobierno asegura que "no vamos a tolerarlo más, vamos a protegerles contra este salvaje oeste digital".

Sin embargo, no es la primera vez que El CEO de Tesla y Space X y Pedro Sánchez protagonizan una escena en esta red social. El pasado 29 de enero, el magnate reaccionó con un "wow" a la medida del Gobierno de la regularización de miles de inmigrantes. Horas después, el presidente del Gobierno respondió a Musk diciéndole que "Marte puede esperar, la humanidad no".

