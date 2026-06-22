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Juez Peinado

Alfonso Serrano (PP) pide que no se pierda el foco en el caso Begoña y ataca al Gobierno: "No hace más que estigmatizar al Poder Judicial"

El secretario general del Partido Popular en Madrid aporta su valoración a la polémica decisión del juez Peinado de imponer medidas cautelares a Begoña Gómez.

Alfonso Serrano, secretario general del PP en Madrid.

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Espejo Público
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El juez Peinado ha citado a Begoña Gómez este miércoles para que entregue su pasaporte. Una decisión emitida en el auto publicado el pasado sábado, la justificación de la cual ha llevado a la expedientación del magistrado.

El CGPJ se ha reunido la mañana del lunes para tomar la decisión, ya que el señalamiento a los agentes policiales han generado numerosas reclamaciones a lo largo del fin de semana. Los vocales han llegado divididos y la presidenta, María Isabel Perelló, ha tenido que hacer uso de su voto de calidad para romper el empate.

El periodista y colaborador Rubén Amón, desconcertado ante la votación fragmentada, objeta que "el criterio ha sido más ideológico que jurídico".

"El Gobierno no hace más que estigmatizar al poder judicial"

Alfonso Serrano, secretario general del Partido Popular en Madrid, no se postula en exceso ante esta decisión, pero sí señala al interés del Gobierno que "no hace más que estigmatizar al Poder Judicial cuando actúa en contra de sus intereses".

El representante popular no cree ser quien para poner en duda el trabajo del magistrado que instruye la causa por la que está imputada la mujer del presidente del Gobierno. No obstante, considera que lo importante es que "no nos desviemos del foco, que no es lo que el CGPJ pueda opinar de unas líneas del auto del juez Peinado, sino que estamos ante el hecho insólito en el que, por primera vez en la democracia, tenemos a una mujer del presidente del Gobierno imputada por unos delitos con indicios muy sólidos".

Comparación con Zapatero

Iñako Díaz-Guerra, de manera contraria, carga contra el magistrado instructor del caso: "Este auto es cosmético. Es el juez Peinado pegándose un tiro en el pie otra vez, teniendo que salir todo el mundo en tromba detrás de el porque la ha vuelto a liar".

El periodista añade a su crítica lo que considera que son unas "medidas cautelares injustificadas", comparándolas con las rechazadas por el juez Calama en el caso Zapatero.

La crispación de Serrano no ha tardado en llegar. El popular ha calificado la comparación de "absurda", porque cree que no es un tema de jueces sino del objeto en cuestión.

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