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Accidente fatal

Álex Manrique, el joven de 25 años que se quedó tetrapléjico en un accidente en el mar: "Yo me veía flotando boca abajo"

Estaba pasando un día de playa con sus amigos cuando un fatal accidente le cambió la vida. Álex Manrique, de 25 años, no cuenta cómo un accidente le dejó tetrapléjico en el mar.

Álex cuenta su historia en Espejo Público.

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Laura Simón
Laura Simón
Publicado:

Álex Manrique aprendió en el mar una lección muy importante que ha cambiado su vida. Este joven de 25 años está actualmente en una silla de ruedas.

Aquel verano tenía 22 años. Fue a pasar el día con sus amigos y a la hora de marcharse decidió darse el último baño. Cuando creyó que le cubría lo suficiente se dejó caer hacia delante y se golpeó con la cabeza en la arena. Se fracturó la cervical 5, esto le produjo una lesión medular.

"Gracis a un amigo pude sacar la cabeza y no me ahogué"

Recuerda el momento del golpe con mucha angustia. Se quedó inmóvil bajo el agua sin poder respirar y gracias a un amigo pudo sacar la cabeza.

Aquel episodio le produjo un shock bastante grande Su vida cambió de un momento a otro y tuvo que volver a aprender a hacer cosas otra vez tan sencillas como comer, vestirte o ducharse. Tiene una tetraplejia que de pecho para abajo no le permite tener movilidad para caminar y está sentado en una silla de ruedas. Más allá de eso, disfruta de la vida como cualquier joven de su edad.

Siempre ha sido muy prudente. Advierte que las vertebras son más frágiles de lo que pensamos y una mala caída puede fracturar a una parte de la médula espinar y afectar tu sensibilidad para toda la vida. A los jóvenes les diría que tuvieran mucho cuidado al lanzarse desde grandes alturas. "No hace falta saltar desde 20 metros para tener una lesión medular".

Desde que sufrió el accidente ha podido volver al mar porque, a pesar de la gravedad del accidente, no tiene ningún tipo de trauma. "Fue un accidente, fue muy angustiante porque me veía flotando boca abajo y mi cuerpo no podía moverse y estuve a punto de ahogarme", recuerda. Sin embargo, este joven de Santander sigue yendo a la playa para disfrutar del mar.

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