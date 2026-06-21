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BEGOÑA GÓMEZ

El CGPJ se reúne de urgencia para analizar el auto del juez Peinado sobre Begoña Gómez

La convocatoria se produce después de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, trasladara al órgano de gobierno de los jueces una queja formal por el contenido de la resolución judicial.

Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez

Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez EFE

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Marta Alarcón
Marta Alarcón
Publicado:

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se ha reunido este domingo desde las 10:00 horas, en una sesión extraordinaria celebrada por vía telemática para analizar el auto dictado por el juez Juan Carlos Peinado en la causa que afecta a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La convocatoria se produce después de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, trasladara al órgano de gobierno de los jueces una queja formal por el contenido de la resolución judicial. En concreto, el titular de Interior solicitó al CGPJ que valore la adopción de las medidas que considere oportunas dentro de sus competencias.

El auto del magistrado, conocido este sábado, acuerda la apertura de juicio oral contra Begoña Gómez ,y establece medidas cautelares como la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer periódicamente ante la autoridad judicial. La resolución también incluye referencias a la actuación de los escoltas asignados a la esposa del presidente del Gobierno, un aspecto que ha generado especial controversia y que se encuentra entre los elementos que estudiará la Comisión Permanente.

La reunión extraordinaria del CGPJ tiene como objetivo examinar el contenido de la resolución judicial, y valorar si las circunstancias planteadas requieren algún tipo de actuación por parte del órgano de gobierno de los jueces.

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