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Mejores momentos | 6 de agosto

El piropo envenenado de David Fernández a Roberto Leal: “Es que lo piensa mucha gente”

El cómico ha querido compartir desde el “corazón” un pensamiento que muchas personas también le han contado sobre el presentador.

El piropo envenenado de David Fernández a Roberto Leal

El piropo envenenado de David Fernández a Roberto Leal: “Es que lo piensa mucha gente”

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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¡Cómo no querer a David Fernández! Es un gran cómico, un refuerzo de lujo para su tocayo David en Pasapalabra, le quedan bien las camisas floreadas y, por si fuera poco, dice cosas tan bonitas como el piropo que ha dedicado a Roberto Leal. Además, ha comenzado este programa dispuesto a repetir pleno en La Pista tras lo bien que se le dio con ‘Cien gaviotas’.

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El cómico, nada más arrancar la tarde, ha querido transmitirle un mensaje a Roberto. “No es que lo piense yo, es que lo piensa mucha gente”, ha asegurado. Se trata de un halago al sevillano como presentador…, pero envenenado. Además, el afectado intuía que iba con doble intención, así que ha empezado a reírse incluso antes de que terminara.

“Te lo digo de corazón”, ha asegurado David, y Roberto se lo ha agradecido. “Me dan mucho pudor estos piropos en público”, le ha respondido. ¡Descubre en el vídeo qué le ha dicho el cómico!

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