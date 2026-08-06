Pilar Vidal conoce la reacción de Casa Real al vídeo viral en Mallorca de Felipe VI

Pilar Vidal conoce la reacción de Casa Real al vídeo viral de la periodista Patricia Chinchilla lanzando piropos al rey Felipe y que tantas reproducciones y comentarios acumula ya a tan solo 24 horas de haber sido publicado en redes sociales.

La colaboradora deja muy claro que no ha sentado nada bien el vídeo y asegura que "Si hubiera hecho gracia, lo habrían compartido ellos también" ya que tienen sus propios perfiles. Además, "No van a comentar absolutamente nada" porque son conscientes de que "Si comentasen todo lo que sale en redes, no habría fin", afirma.

Vidal explica que es un vídeo de hace tres años, que está totalmente descontextualizado y que no se ha considerado una labor de periodista como es el cargo de Chinchilla. Más bien ha sido visto como un acto de mal gusto.

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