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Pilar Vidal conoce la reacción de Casa Real al vídeo viral en Mallorca de Felipe VI

Un vídeo de hace tres años donde Felipe VI aparece disfrutando con amigos en Mallorca cuando una periodista le dice que es el rey más guapo de Europa, circula y se hace muy viral en redes sociales. Algo que no solo ha causado miles de reacciones en los usuarios, también en Casa Real.

Pilar Vidal

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Marta Ruiz Romero
Marta Ruiz Romero
Publicado:

Pilar Vidal conoce la reacción de Casa Real al vídeo viral de la periodista Patricia Chinchilla lanzando piropos al rey Felipe y que tantas reproducciones y comentarios acumula ya a tan solo 24 horas de haber sido publicado en redes sociales.

La colaboradora deja muy claro que no ha sentado nada bien el vídeo y asegura que "Si hubiera hecho gracia, lo habrían compartido ellos también" ya que tienen sus propios perfiles. Además, "No van a comentar absolutamente nada" porque son conscientes de que "Si comentasen todo lo que sale en redes, no habría fin", afirma.

Vidal explica que es un vídeo de hace tres años, que está totalmente descontextualizado y que no se ha considerado una labor de periodista como es el cargo de Chinchilla. Más bien ha sido visto como un acto de mal gusto.

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