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Ángel, amigo de la guardia civil asesinada a tiros en Llanes: "Era maravillosa, no puedo entender que ha pasado"

Una guardia civil fue asesinada el pasado miércoles en torno a las 13:30 de la tarde por su exmarido. Gente del entorno más cercano reconoce que él estaba obsesionado con ella.

Asesinato

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Marta Ruiz Romero
Marta Ruiz Romero
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Laura, guardia civil, fue asesinada a tiros por su exmarido, Dámaso, al irrumpir en el cuartel de Llanes el pasado miércoles. El agresor accedió por el garaje, subió hasta la zona de despachos y disparó primero contra un agente de Violencia de Género, cuya mampara antibalas evitó que resultara herido. Después se dirigió a la oficina donde se encontraba su exmujer y abrió fuego contra ella. Finalmente, murió abatido por otros guardias civiles que intentaron frenar el ataque.

El agente que vigilaba la entrada estaba atendiendo una denuncia y no detectó la llegada del agresor. Dámaso había sido denunciado por violencia de género en 2019, se le retiró el arma y la condena quedó firme. Laura figuró en el sistema VioGén, aunque dejó de estar activa el pasado diciembre al expirar la orden de alejamiento.

Quienes conocían al exmatrimonio aseguran que él "estaba obsesionado con ella". En anteriores ocasiones acudió a Llanes con un arma en el maletero y, años antes, llegó a golpear a Laura, que necesitó atención médica. También recurrió el procedimiento de divorcio alegando, sin pruebas, que la jueza mantenía una relación con su exmujer. Los investigadores analizan ahora si la reciente comunicación de su separación del servicio pudo actuar como detonante del crimen.

Ángel Turanza, amigo íntimo de Laura, afirma que "Era una persona maravillosa" y añade: "No puedo entender lo que ha pasado". Explica que conoció la noticia por otro amigo y que "no podía dar crédito". También recuerda que Laura nunca habló de su matrimonio con Dámaso, aunque sí sabía que había sido una separación muy difícil.

El periodista Jorge García Badía explica que el agresor golpeó a Laura delante de sus hijos y que por ese motivo llevaban siete años sin querer verle.

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