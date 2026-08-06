David se queda sin rival en AlaZ: va a por el bote hurgando en la mala racha de Javier

Cuando un concursante encuentra el camino despejado, cualquier oportunidad puede convertirse en oro. Eso es exactamente lo que le ha ocurrido a David en este AlaZ marcado por las dificultades de Javier y por una recta final que ha contrastado con la igualdad que se ha vivido en el resto del duelo. De nuevo, el barcelonés ha contado con la tranquilidad de una segundada gracias a los nuevos plenos de David Fernández y Marta Valverde. Como le ha dicho Roberto Leal al cómico: “No es normal lo que está pasando”.

Pese a que David ha comenzado la prueba, ha sido Javier quien ha acabado dominando el marcador según avanzaba la primera ronda. Firmando el mejor turno de la tarde, con ocho respuestas, el madrileño la ha completado con 20 aciertos. Sin embargo, su rival ha ido siempre al acecho y ha terminado empatando.

En el momento crucial, Javier se ha arriesgado con una Q que se ha teñido de rojo. De hecho, su opción ni entraba en el hueco de la respuesta acertada. El escenario ha cambiado completamente porque David ha abierto brecha hasta los 22 aciertos, un listón ante el que el madrileño se ha rendido. Por lo tanto, el barcelonés se ha encontrado con una oportunidad de lujo para intentar el bote de 862.000 euros. ¡Dale al play!

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