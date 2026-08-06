Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

AlaZ | 6 de agosto

David se queda sin rival en AlaZ: va a por el bote hurgando en la mala racha de Javier

El concursante barcelonés, a tres repuestas del hito, ha vivido un final tranquilo después de que su rival se haya rendido con 20 aciertos y dos fallos

David se queda sin rival en AlaZ

David se queda sin rival en AlaZ: va a por el bote hurgando en la mala racha de Javier

Publicidad

Alberto Mendo
Alberto Mendo
Publicado:

Cuando un concursante encuentra el camino despejado, cualquier oportunidad puede convertirse en oro. Eso es exactamente lo que le ha ocurrido a David en este AlaZ marcado por las dificultades de Javier y por una recta final que ha contrastado con la igualdad que se ha vivido en el resto del duelo. De nuevo, el barcelonés ha contado con la tranquilidad de una segundada gracias a los nuevos plenos de David Fernández y Marta Valverde. Como le ha dicho Roberto Leal al cómico: “No es normal lo que está pasando”.

La racha insólita de David Fernández en Pasapalabra

La racha insólita de David Fernández en Pasapalabra: “No es normal lo que está pasando”

Pese a que David ha comenzado la prueba, ha sido Javier quien ha acabado dominando el marcador según avanzaba la primera ronda. Firmando el mejor turno de la tarde, con ocho respuestas, el madrileño la ha completado con 20 aciertos. Sin embargo, su rival ha ido siempre al acecho y ha terminado empatando.

En el momento crucial, Javier se ha arriesgado con una Q que se ha teñido de rojo. De hecho, su opción ni entraba en el hueco de la respuesta acertada. El escenario ha cambiado completamente porque David ha abierto brecha hasta los 22 aciertos, un listón ante el que el madrileño se ha rendido. Por lo tanto, el barcelonés se ha encontrado con una oportunidad de lujo para intentar el bote de 862.000 euros. ¡Dale al play!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Programas » Pasapalabra

Publicidad

Programas

Un epidemiólogo tranquiliza ante el brote de ciclosporiasis que deja dos muertos en EE.UU.

“No es especialmente letal”: un epidemiólogo tranquiliza ante el brote de ciclosporiasis que deja dos muertos en EE.UU.

La letra que trunca el sueño de Sara: ¡Pierde 4.000 euros!

La letra que trunca el sueño de Sara: ¡Pierde 4.000 euros!

“¡Pobre Nando!”: Él lo gana y sus compañeras se lo llevan

“¡Pobre Nando!”: él lo gana y sus compañeras se lo llevan

Irene comienza el programa por todo lo alto: “¡La primera ola de 1.750 euros!”
Mejores momentos | 7 de agosto

Irene comienza el programa por todo lo alto: “¡La primera ola de 1.750 euros!”

Juan Macías, heredero del Bombo, cree firmemente que la final del Mundial 2030 será en España
Mundial 2030

Juan Macías, heredero del Bombo: "Tengo la confianza absoluta de que la final se va a hacer en España en el 2030"

Más de 400 personas son estafadas por una agencia de viajes
ESTAFA VIAJES

Más de 400 personas son estafadas por una agencia de viajes: hasta 9.000 euros por familia

Lo que iba a ser un fin de semana fantástico terminó convertido en una pesadilla para cientos de familias. Una agencia de viajes de L'Escala, en Girona, está siendo investigada por una presunta estafa que habría dejado a numerosos clientes sin sus vacaciones y sin el dinero que habían pagado por adelantado.

Receta de Tortilla de pisto gratinada
Disfrútala

¡Para chuparse los dedos! Receta de Tortilla de pisto gratinada de Álex O’Dogherty y Joseba Arguiñano

El actor ha elaborado una deliciosa receta junto al cocinero en el que ha integrado todas las verduras del pisto en una rica tortilla y la han gratinado con mozzarella. ¡No te lo puedes perder!

Polémica mundial de fútbol.

Cristóbal Soria, sobre la posibilidad de que la final del Mundial 2030 se juegue en Marruecos: "Madrid es absolutamente superior a Casablanca"

Denuncias en Ferrol.

Pánico en Caranza, un barrio de Ferrol, tras una reyerta: "No podemos sacar a los niños a la calle"

Vecinos de Ceuta, indignados.

La ceutí indignada a la que Toni Bolaño llamó "garrula": "Que venga a Ceuta, que la garrula le va a poner los puntos sobre las íes"

Publicidad