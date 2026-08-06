Desarticulada una banda que atracaba a conductores de VTC: "Te tiran piedras y lo que tengan en la mano"

La Policía Nacional ha desarticulado un grupo criminal presuntamente responsable de una oleada de atracos a conductores de vehículos de transporte con conductor (VTC) en Madrid. Tras seis meses de investigación, los agentes han detenido a siete varones de nacionalidad peruana, tres de ellos menores de edad, a quienes se les atribuyen delitos de pertenencia a grupo criminal, robos con violencia, hurtos y estafa. En total, la operación ha permitido esclarecer 21 hechos delictivos.

Según la investigación, los sospechosos actuaban principalmente en las inmediaciones del conocido hotel okupa de Rejas, situado en la calle Lola Flores, en el distrito de San Blas-Canillejas. Solicitaban servicios de Uber, Cabify o Bolt durante la madrugada y citaban a los conductores en zonas poco iluminadas próximas al inmueble. Una vez allí, aprovechaban cualquier descuido o les amenazaban con armas blancas para sustraerles el teléfono móvil, la cartera y otros objetos de valor. Además del robo, los investigadores han constatado que los detenidos utilizaban los teléfonos de las víctimas para acceder a sus aplicaciones bancarias y realizar transferencias e incluso solicitar préstamos a su nombre.

"Te esperan en grupo y se ponen en medio"

Los propios conductores aseguran que la situación en la zona lleva tiempo generando preocupación. Uno de ellos explica que "hay que tener mucho cuidado con dónde paras y a dónde vas, porque te tiran piedras y lo que tengan en la mano". Asegura además que, aunque el edificio lleva años ocupado, "hace muchos años que lo okuparon, pero se está metiendo ahora lo peor de lo peor".

La investigación comenzó a principios de 2026 tras una sucesión de denuncias por hurtos de teléfonos móviles y pequeños robos en diferentes puntos de Madrid. Sin embargo, el grupo fue aumentando progresivamente la violencia de sus acciones hasta centrar su actividad en los conductores de VTC, a quienes intimidaban con cuchillos e inmovilizaban dentro de sus propios vehículos antes de cometer los robos.

El conductor relata que las emboscadas son habituales en los alrededores del complejo. "Aquí te esperan en grupo e intentan que pares el coche; se ponen en medio. Te lo hacen también por el día", asegura. Además, afirma que el miedo se ha extendido entre sus compañeros: "La gente tiene miedo de venir a estos dos hoteles". Los ocupantes del edificio, por su parte, niegan estas acusaciones.

Varios menores se encuentran implicados

Los agentes del grupo de Policía Judicial de la comisaría de San Blas-Vicálvaro lograron identificar a los integrantes de la banda, entre ellos dos hermanos de 15 y 17 años y otro menor de 16. Cinco de los arrestos se produjeron el pasado 22 de julio durante un dispositivo policial en el hotel okupa, mientras que los dos últimos sospechosos fueron detenidos el 31 de julio en el distrito de Ciudad Lineal.

El hotel okupa de Rejas, un antiguo apartahotel abandonado con 220 apartamentos, lleva años siendo escenario de numerosos episodios delictivos. En sus instalaciones se han registrado homicidios, secuestros, reyertas, incendios y múltiples intervenciones policiales. Pese a los desalojos ordenados por los juzgados, el complejo continúa parcialmente ocupado y bajo el foco de las fuerzas de seguridad.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresplayer.