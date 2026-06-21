CASO BEGOÑA GÓMEZ
El auto del juez Peinado inisiste en el delito de tráfico de influencias relacionándolo con el presidente del Gobierno
El juez sostiene que Begoña Gómez accedió a algunas personas "institucionalmente excepcionales" por su condición de esposa del Presidente del Gobierno. Son numerosas las menciones a Pedro Sánchez en el auto de Peinado.
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El auto del juez Peinado insiste en el tráfico de influencias, por ser la pareja del presidente del gobierno. En la resolución, Peinado ve claro que "gracias a esa posición" consigue reuniones por ser "esposa de". El juez se apoya en cuatro pilares en los que menciona a Sánchez.
Reuniones de Barrabés en Moncloa
El primero es por las reuniones de su mujer con Juan Carlos Barrabés, que según el propio presidente del Gobierno en antiguas declaraciones definía como "un grupo de negocios, que partió de un negocio familiar y ha dado lugar a un gran conglomerado de empresas". Juan Carlos Barrabés reconoció reuniones con Begoña en Moncloa y también se vio una o dos veces con el presidente en presencia de su esposa.
Reuniones del rector de la Universidad Complutense en Moncloa
También se relaciona al presidente con las reuniones que su esposa mantuvo con Joaquín Goyache, rector de la Complutense, con el que Gómez así mismo se reunió en la Moncloa, y Peinado lo argumenta así: No resulta irrelevante que la iniciativa relativa a la creación de la cátedra no se canalizara por los cauces ordinarios internos desde un primer momento, sino que viniera precedida de, al menos, una reunión mantenida en el Palacio de la Moncloa.
Reunión con Ignacio Mariscal vía un amigo de Sánchez
El juez Peinado refleja también en su auto el contacto con Ignacio Mariscal, otro empresario, del que el juez cree que la relación vino a través de un intermediario, David Sanza, amigo del presidente del gobierno. Por último, Peinado también ve clave la figura de Pedro Sánchez para que su mujer consiguiera el acuerdo con Google, tras reunirse, también en el Palacio de la Moncloa, con Miguel Escassi, antiguo asesor del gobierno de Sánchez.
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