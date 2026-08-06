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Asesinato

Detenido el presunto autor del asesinato de su expareja en un centro comercial de Murcia

El hombre, sobre el que pesaba una orden de alejamiento por malos tratos, ha sido arrestado en Puerto Lumbreras horas después del crimen. La investigación continúa como un posible caso de violencia de género.

Coche de la Policía Nacional

Detienen al presunto asesino de su expareja en un centro comercial de Murcia | Europa Press

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Celia de Santiago
Celia de Santiago
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La Guardia Civil ha detenido durante la madrugada de este jueves en la localidad murciana de Puerto Lumbreras al hombre acusado de asesinar presuntamente a cuchilladas a su expareja en un centro comercial de Murcia. El arresto pone fin al dispositivo de búsqueda que permanecía activo desde la tarde del miércoles, cuando se produjo el crimen.

La víctima, una mujer de 44 años, fue hallada sin vida en la trastienda de un establecimiento del Centro Comercial Carrefour Infante. Un trabajador encontró el cuerpo y alertó a las fuerzas de seguridad al sospechar que se trataba de una muerte violenta. Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Policía Nacional y los servicios sanitarios, que únicamente pudieron certificar el fallecimiento.

Orden de alejamiento en vigor

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJMU), el detenido está investigado por los presuntos delitos de homicidio y quebrantamiento de condena. Sobre él pesaba una orden de alejamiento que le impedía acercarse a menos de 500 metros de la víctima, tras haber sido condenado anteriormente por malos tratos.

La magistrada del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia también ha acordado, de forma provisional, atribuir la tutela de la hija menor de la pareja a la institución pública competente del Gobierno de la Región de Murcia para que adopte las medidas de protección necesarias.

La investigación se desarrolla de forma conjunta por el Grupo de Homicidios, la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) y la Brigada Provincial de Policía Científica de la Policía Nacional, que trabajan para esclarecer todas las circunstancias del crimen.

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, encabezará este jueves un minuto de silencio en señal de condena por el asesinato. Otros municipios, como Cartagena, también han convocado actos de repulsa por este presunto caso de violencia de género.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

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