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Caso Begoña

Luis María Pardo cuestiona la sanción del CGPJ al juez Peinado por sembrar la duda con la Policía: "Peligroso antecedente se crea"

El abogado, presidente de 'Iustitua Europa', personado en la acusación popular contra Begoña Gómez, explicaba por qué considera fura de lugar que el Poder Judicial plantee una apertura de expediente al juez Peinado. También justifica las medidas cautelares adoptadas: "España es un país de fugas".

Luis María Pardo, Begoña Gómez, juez Peinado

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Andrés Pantoja
Andrés Pantoja
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La actualidad judicial y política no ha descansado el fin de semana. El Sábado el juez instructor Juan Carlos Peinado emitía el último auto hasta la fecha de la instrucción del caso contra Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez. El titular del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid comunicaba que enviaba a juico a Begoña Gómez, a la que también imponía las medidas cautelares de retirada de pasaporte y obligación de acudir a los juzgados a firmar cada dos semanas.

Ha sido la argumentación de las medidas impuestas la que ha despertado una gran controversia. Desde el Gobierno y el PSOE denuncian una campaña de acoso y derribo contra el presidente y su Gobierno; y los sindicatos y asociaciones de Policía, han manifestado su profundo malestar por insinuar que los agentes que componen la escolta de Begoña Gómez podrían colaborar de su hipotética fuga de la Justicia.

Un "peligroso antecedente" contra la independencia judicial

El CGPJ se reunía de urgencia -de forma telemática- este domingo para valorar el auto. Isabel Perelló, presidenta del Poder Judicial, proponía abrir expediente a Peinado por la gravedad de esas afirmaciones. Este lunes sometían a votación el castigo al magistrado y finalmente sancionaban al magistrado.

Luis María Pardo es abogado y presidente de 'Iustitia Europa', que se autodefine como "un 'antipartido' que impulsa un reinicio moral y ciudadano de la política española". El letrado, personado en la acusación popular realizada contra Begoña Gómez, advierte de un "peligroso antecedente" que sienta el CGPJ con la apertura del expediente. Explicaba la ley, defendiendo que hasta que la Audiencia Provincial no avale o no las medidas cautelares, no debería actuar: "No hay una resolución firme. (...) Hasta que eso no exista, el Consejo no le puede abrir un expediente al juez por una falta grave".

"Peligroso antecedente se crea para la independencia judicial, que debe ser inquebrantable, si el Consejo General del Poder Judicial abre expedientes a jueces, en procedimientos abiertos", sentenciaba Pardo.

¿Un país de prófugos?

Por último el abogado aludía a casos pasados de personas de relevancia que han burlado a la Justicia con sonadas y en ocasiones inverosímiles huidas. Recordaba al que fuera director de la Guardia Civil, Luis Roldán -fugado en 1994-; o el escape de Carles Puigdemont, este por partida doble tras una reaparición esperada en el centro de Barcelona en 2024: "Estaréis de acuerdo conmigo, que España es un país de fugas", sentenciaba.

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