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Capítulo 620

“Yo solo quiero estar a tu lado”: Valentina y Andrés se dan una nueva oportunidad y sellan su reconciliación con un apasionado beso

La joven se lanza y le propone al joven De la Reina volver a intentarlo.

“Yo solo quiero estar a tu lado”: Valentina y Andrés se dan una nueva oportunidad y sellan su reconciliación con un apasionado beso

“Yo solo quiero estar a tu lado”: Valentina y Andrés se dan una nueva oportunidad y sellan su reconciliación con un apasionado beso

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Valentina y Andrés han quedado para dar un paseo. Ambos se echan mucho de menos y, sobre todo, pasar más tiempo juntos como cuando eran pareja.

En ese paseo, Valentina le confiesa a Andrés que le encantaría viajar por el mundo y que quiere que sea con él. Está dispuesta a superar su trauma, pero quiere que él no se separe de su lado.

“Podríamos darnos otra oportunidad”, le dice Valentina a Andrés con el corazón en la mano mientras el joven no puede ocultar su alegría confesándole que llevaba mucho tiempo deseando que llegase este momento.

Ambos se funden en un apasionado beso y Andrés está tan ilusionado que hasta la coge en brazos provocando que… ¡la Benemérita les llamase la atención!

Después, entre risas por el incómodo momento, Valentina y Andrés han recordado que en ese mismo parque fue donde se besaron por primera vez.

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