España alcanza cifras récord: 49,8 millones de habitantes con un crecimiento anual de 400.000 personas

La población residente en España aumentó en 104.178 personas durante el segundo trimestre del año y se situó en 49.801.559 habitantes a 1 de julio de 2026, una cifra récord que ya se acerca a los 50 millones de habitantes, según la Estadística Continua de Población del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicada este jueves.

Este incremento poblacional se debió a las personas nacidas en el extranjero, ya que el número de nacidas en España disminuyó. La población nacida en el extranjero 10.291.807 personas es mayor que la de nacionalidad extranjera, debido a los procesos de adquisición de nacionalidad española.

El número de extranjeros aumentó en 87.197 personas durante el trimestre, hasta 7.437.543.

Procedencia de los migrantes

El mayor número de migrantes nuevos que llegaron a España en el segundo trimestre de 2026 fueron de nacionalidad colombiana (34.000), seguido de la venezolana (23.300) y la marroquí (21.100).

Por su parte, las nacionalidades más numerosas de los emigrantes que salen de España fueron la colombiana (11.500), la marroquí (10.900) y la venezolana (5.900). En términos anuales, el crecimiento poblacional estimado fue de 444.205 personas.

El número de hogares se situó en 19.874.860 a 1 de julio de 2026, con un aumento de 58.794 durante el segundo trimestre de 2026.

Crecimiento por comunidades

La población crece en todas las comunidades, de mayor a menor son las siguientes:

La Comunidad valenciana (0,43 %)

Illes Balears (0,36 %)

Principado de Asturias (0,29 %)

Murcia (0,29 %)

Aragón (0,28 %)

Castilla-La Mancha (0,28 %)

Cataluña (0,27 %)

Cantabria (0,20 %)

Comunidad de Madrid (0,18 %)

Galicia (0,17 %)

Castilla y León (0,14 %)

Melilla (0,13 %)

Comunidad Foral de Navarra (0,12 %)

País Vasco (0,12 %)

Andalucía (0,10 %)

Ceuta (0,09 %)

La Rioja (0,09 %)

Extremadura (0,05 %)

Canarias (0,03 %)

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