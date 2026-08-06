Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Publicidad

Ferran Torres y Pedri

EL HORMIGUERO

“Todo el mundo habla bien de Pedri”: los elogios de Ferran Torres hacia su compañero

Los futbolistas estuvieron juntos en una noche repleta de emociones fuertes.

Pedri y Ferran Torres, dos de los mejores futbolistas del Barcelona y de la Selección Española, estuvieron juntos en El Hormiguero para repasar la temporada.

En esta ocasión, y antes del Mundial, ambos hablaron sobre cómo son ellos en el terreno de juego y fuera de él.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Programas » El Hormiguero