“Todo el mundo habla bien de Pedri”: los elogios de Ferran Torres hacia su compañero

Pedri y Ferran Torres, dos de los mejores futbolistas del Barcelona y de la Selección Española, estuvieron juntos en El Hormiguero para repasar la temporada.

En esta ocasión, y antes del Mundial, ambos hablaron sobre cómo son ellos en el terreno de juego y fuera de él.

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