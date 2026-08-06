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EL HORMIGUERO
“Todo el mundo habla bien de Pedri”: los elogios de Ferran Torres hacia su compañero
Los futbolistas estuvieron juntos en una noche repleta de emociones fuertes.
Pedri y Ferran Torres, dos de los mejores futbolistas del Barcelona y de la Selección Española, estuvieron juntos en El Hormiguero para repasar la temporada.
En esta ocasión, y antes del Mundial, ambos hablaron sobre cómo son ellos en el terreno de juego y fuera de él.
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