Estafadas por una agencia de viajes que prometía chollos irresistibles: más de 600.000 euros desaparecidos y decenas de denuncias

Una agencia de viajes con supuestas ofertas irresistibles a los mejores precios está siendo investigada por posibles estafas. Personas que, tras reservar y pagar un viaje, no reciben los billetes o incluso se enteran en el mismo hotel que el alojamineto no estaba pagado. Tras las quejas y denuncias la propietaria del negocio se ha visto obligada ha lanzar un comunicado suspendiendo toda la actividad y prometiendo reembolsos.

Hoy, contamos con el testimonio de Lidia Martínez que tendría que estar en Japón junto a su marido y sus dos hijos, se ha gastado alrededor de 12.000 euros. Un viaje que llevaba planeando desde hace tiempo. "Le hice la transferencia y pasaban los días" sin recibir información, explica.

A seis días de irse al viaje, no tenía los vuelos. "Tengo una situación muy complicada" fue la última respuesta de la propietaria, por lo que la protagonista preguntó sin rodeos qué ocurría "¿No tengo viaje?, "No Lidia" terminó por confesar la dueña de la agencia.

A Paula le pasó algo parecido. Tenía un viaje a Disney, pero, nunca le llegaron los billetes de avión. La trabajadora intentaba tranquilizarla con una reserva pero, nunca supo más y a día de hoy tampoco, asegura. Ha pagado 2.700 euros y no tiene absolutamente nada.

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