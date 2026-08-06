La racha insólita de David Fernández en Pasapalabra: “No es normal lo que está pasando”

El secreto de David para llegar con una gran segundada a AlaZ en estos programas lleva dos nombres: David Fernádez y Marta Valverde. Los dos invitados han repetido los plenos de la tarde anterior, por lo que el concursante ha vuelto a garantizarse diez valiosos segundos para luchar por un bote que ya ha alcanzado la cifra de 862.000 euros.

El primero en dejar a todos alucinados ha sido el cómico. “No te creo”, le ha comentado Antonio Albella a David Fernández, viendo que otra vez iba a acertar la canción a la primera. Así lo ha hecho el cómico con ‘Salta’, de Tequila. Roberto Leal ha comentado: “No es normal lo que está pasando”. El invitado ha explicado que justo están sonando canciones de los años 80, como el ‘Cien gaviotas’ del programa anterior. “Me las ponían mis padres, yo no había nacido”, ha bromeado.

También Marta Valverde ha repetido éxito, así que el público ha podido disfrutar escuchándola cantar ‘Rivers of Babylon’. De hecho, todo el plató la ha acompañado haciendo los coros y con palmas. ¡No te pierdas en el vídeo este pleno doble que tanto ha hecho disfrutar a David!

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