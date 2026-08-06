Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 6 de agosto

La racha insólita de David Fernández en Pasapalabra: “No es normal lo que está pasando”

David, el concursante, ha constatado que cuenta con un equipo de lujo entre el cómico y Marta Valverde porque han repetido sendos plenos en La Pista.

La racha insólita de David Fernández en Pasapalabra

La racha insólita de David Fernández en Pasapalabra: “No es normal lo que está pasando”

Publicidad

Alberto Mendo
Alberto Mendo
Publicado:

El secreto de David para llegar con una gran segundada a AlaZ en estos programas lleva dos nombres: David Fernádez y Marta Valverde. Los dos invitados han repetido los plenos de la tarde anterior, por lo que el concursante ha vuelto a garantizarse diez valiosos segundos para luchar por un bote que ya ha alcanzado la cifra de 862.000 euros.

El primero en dejar a todos alucinados ha sido el cómico. “No te creo”, le ha comentado Antonio Albella a David Fernández, viendo que otra vez iba a acertar la canción a la primera. Así lo ha hecho el cómico con ‘Salta’, de Tequila. Roberto Leal ha comentado: “No es normal lo que está pasando”. El invitado ha explicado que justo están sonando canciones de los años 80, como el ‘Cien gaviotas’ del programa anterior. “Me las ponían mis padres, yo no había nacido”, ha bromeado.

“La primera vez que me pasa esto”: David Fernández vive un momento inédito en sus visitas a Pasapalabra

“La primera vez que me pasa esto”: David Fernández vive un momento inédito en sus visitas a Pasapalabra

También Marta Valverde ha repetido éxito, así que el público ha podido disfrutar escuchándola cantar ‘Rivers of Babylon’. De hecho, todo el plató la ha acompañado haciendo los coros y con palmas. ¡No te pierdas en el vídeo este pleno doble que tanto ha hecho disfrutar a David!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Programas » Pasapalabra

Publicidad

Programas

Un epidemiólogo tranquiliza ante el brote de ciclosporiasis que deja dos muertos en EE.UU.

“No es especialmente letal”: un epidemiólogo tranquiliza ante el brote de ciclosporiasis que deja dos muertos en EE.UU.

La letra que trunca el sueño de Sara: ¡Pierde 4.000 euros!

La letra que trunca el sueño de Sara: ¡Pierde 4.000 euros!

“¡Pobre Nando!”: Él lo gana y sus compañeras se lo llevan

“¡Pobre Nando!”: él lo gana y sus compañeras se lo llevan

Irene comienza el programa por todo lo alto: “¡La primera ola de 1.750 euros!”
Mejores momentos | 7 de agosto

Irene comienza el programa por todo lo alto: “¡La primera ola de 1.750 euros!”

Juan Macías, heredero del Bombo, cree firmemente que la final del Mundial 2030 será en España
Mundial 2030

Juan Macías, heredero del Bombo: "Tengo la confianza absoluta de que la final se va a hacer en España en el 2030"

Más de 400 personas son estafadas por una agencia de viajes
ESTAFA VIAJES

Más de 400 personas son estafadas por una agencia de viajes: hasta 9.000 euros por familia

Lo que iba a ser un fin de semana fantástico terminó convertido en una pesadilla para cientos de familias. Una agencia de viajes de L'Escala, en Girona, está siendo investigada por una presunta estafa que habría dejado a numerosos clientes sin sus vacaciones y sin el dinero que habían pagado por adelantado.

Receta de Tortilla de pisto gratinada
Disfrútala

¡Para chuparse los dedos! Receta de Tortilla de pisto gratinada de Álex O’Dogherty y Joseba Arguiñano

El actor ha elaborado una deliciosa receta junto al cocinero en el que ha integrado todas las verduras del pisto en una rica tortilla y la han gratinado con mozzarella. ¡No te lo puedes perder!

Polémica mundial de fútbol.

Cristóbal Soria, sobre la posibilidad de que la final del Mundial 2030 se juegue en Marruecos: "Madrid es absolutamente superior a Casablanca"

Denuncias en Ferrol.

Pánico en Caranza, un barrio de Ferrol, tras una reyerta: "No podemos sacar a los niños a la calle"

Vecinos de Ceuta, indignados.

La ceutí indignada a la que Toni Bolaño llamó "garrula": "Que venga a Ceuta, que la garrula le va a poner los puntos sobre las íes"

Publicidad