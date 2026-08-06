Un restaurante canario prohíbe la entrada a los 'influencers': "Muchos de ellos no aportan nada"

Un restaurante Canario ubicado en La Laguna (Tenerife) ha prohibido la entrada a su local a los 'influencers'. Cansados de que acudan supuestos creadores de contenido para no pagar la cuenta han decidido tomar esta medida.

La encargada del local explica que han a su restaurante han llegado bastantes influencers que han intentado comer gratis o llevar a su familia sin pagar la cuenta. "No aportan nada porque sus vídeos desaparecen en 24 horas. Además mucha gente crea contenido sin ser influencer", reivindica.

"Algunos me han dicho que tenía que invitar a sus padres porque eran los 'film maker'"

Algunos de ellos les han pedido que sus padres comieran también gratis porque eran parte del equipo de trabajo y los encargados de grabarles. Se niegan a atender a estas peticiones y ahora mismo comprueban los seguidores que tiene cada persona que se presenta como creador de contenidos.

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