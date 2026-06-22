El juez Peinado cita a Begoña Gómez y Cristina Álvarez para que entreguen sus pasaportes este miércoles

El próximo miércoles a las 18:00 horas, Begoña Gómez y Cristina Álvarez deben entregar sus pasaportes y notificar si disponen de otro adicional, ya sea diplomático o de otra nacionalidad. Así lo ha dictado este lunes el juez Peinado a través de una jurisprudencia. La mujer de Pedro Sánchez y su secretaria personal tienen tres días para recurrir a esta medida.

De este modo las convoca para "notificarles y requerirles en legal forma y hacer entrega del pasaporte expedido a su nombre", al igual de que le comuniquen si "tienen algún pasaporte adicional al español, ordinario, ya sea diplomático o de otra nacionalidad".

En dos días deberán acudir a los juzgados de Plaza Castilla para entregar sus documentos. Esta citación tiene lugar una semana después de que asistiesen a la audiencia preliminar celebrada antes de que el magistrado abriese juicio contra ellas y el empresario Juan Carlos Barrabés.

Cabe recordar el juez Peinado acordó enviarlas a juicio con jurado popular, al igual que una serie de medidas cautelares: la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y la obligación de comparecer cada 15 días en el juzgado.

El CGPJ expedienta a Peinado

En el auto del magistrado en el que dictaba las medidas cautelares -retirada del pasaporte, prohibición de salir del territorio y compadecer quincenalmente, afirmó que la Policía podría ayudar a huir a Begoña Gómez. Tras el encuentro extraordinario del domingo, el Comité General del Poder Judicial ha expedientado a Peinado.

A las nueve de la mañana se ha celebrado una reunión extraordinaria para decidir si lo castiga o no por afirmar en su auto del Caso Begoña. Al igual que en la reunión telemática del domingo, este lunes ha habido división. Cuatro votos a favor y cuatro en contra de adoptar esta medida, por lo que la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, ha tenido que hacer uso de su voto de calidad para romper el empate.

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