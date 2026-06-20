El juez Peinado retira el pasaporte a Begoña Gómez como medida cautelar antes del juicio

El juez Juan Carlos Peinado ha acordado abrir juicio oral con jurado popular a Begoña Gómez, retirarle el pasaporte, y la obligación de comparecer cada 15 días para firmar en sede judicial. Unas medidas que el magistrado acuerda también para su asesora, Cristina Ávarez, "durante el tiempo que dure la tramitación de esta causa, y hasta que sea dictada una resolución firme".

El juez atribuye a Gómez presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de caudales públicos.

La decisión se produce en un momento en el que el magistrado ha abierto una nueva pieza separada dentro del denominado caso Begoña, a raíz de la información remitida por la Fiscalía Europea sobre presuntas irregularidades en la adjudicación de un contrato de la empresa pública Red.es.

La nueva investigación se apoya en un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que detecta posibles anomalías en una licitación valorada en más de cuatro millones de euros. Según el decreto de la Fiscalía Europea, durante el proceso de adjudicación se habría pasado por alto la ausencia de un requisito exigido en los pliegos: un libro blanco que debía formar parte de la oferta presentada.

El contrato acabó siendo adjudicado a Innova Next, sociedad de Juan Carlos Barrabés, en unión con KPMG. Barrabés está imputado en el procedimiento principal y fue el empresario que colaboró con Begoña Gómez en la puesta en marcha de su cátedra en la Universidad Complutense. Además, recibió cartas de recomendación firmadas por ella para distintas adjudicaciones.

La UCO detectó las supuestas irregularidades al analizar expedientes relacionados con adjudicaciones de Red.es a Barrabés. En el tercero de esos contratos, cuya competencia permanecía en manos del juez Peinado, los investigadores localizaron borradores de correos internos que, según el informe, revelarían la intención de ocultar la carencia documental de la oferta.

La Fiscalía Europea sostiene que los hechos podrían ser constitutivos de delitos de prevaricación y fraude a los intereses financieros de la Unión Europea. Tras recibir la documentación, el juez ha abierto una pieza separada y ha solicitado a la Fiscalía de Madrid que se pronuncie sobre la calificación jurídica de los hechos.

No obstante, en una resolución posterior dictada este viernes, Peinado ha precisado que esta nueva investigación se dirige por el momento únicamente contra Juan Carlos Barrabés, sin perjuicio de las diligencias que puedan practicarse en el futuro.

La apertura de esta pieza separada no altera, por ahora, la tramitación del procedimiento principal contra Begoña Gómez, cuya instrucción está concluida y pendiente de que el magistrado dicte el auto de apertura de juicio oral y resuelva sobre las medidas cautelares aplicables.

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