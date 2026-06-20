Antena 3 Noticias
Última hora
España
Madrid
Barcelona

CASO BEGOÑA

El juez Peinado retira el pasaporte a Begoña Gómez como medida cautelar antes del juicio

La esposa del presidente del Gobierno estará obligada a comparecer cada 15 días para firmar en sede judicial.

Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez

Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez Europa Press

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

El juez Juan Carlos Peinado ha acordado abrir juicio oral con jurado popular a Begoña Gómez, retirarle el pasaporte, y la obligación de comparecer cada 15 días para firmar en sede judicial. Unas medidas que el magistrado acuerda también para su asesora, Cristina Ávarez, "durante el tiempo que dure la tramitación de esta causa, y hasta que sea dictada una resolución firme".

El juez atribuye a Gómez presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de caudales públicos.

La decisión se produce en un momento en el que el magistrado ha abierto una nueva pieza separada dentro del denominado caso Begoña, a raíz de la información remitida por la Fiscalía Europea sobre presuntas irregularidades en la adjudicación de un contrato de la empresa pública Red.es.

La nueva investigación se apoya en un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que detecta posibles anomalías en una licitación valorada en más de cuatro millones de euros. Según el decreto de la Fiscalía Europea, durante el proceso de adjudicación se habría pasado por alto la ausencia de un requisito exigido en los pliegos: un libro blanco que debía formar parte de la oferta presentada.

El contrato acabó siendo adjudicado a Innova Next, sociedad de Juan Carlos Barrabés, en unión con KPMG. Barrabés está imputado en el procedimiento principal y fue el empresario que colaboró con Begoña Gómez en la puesta en marcha de su cátedra en la Universidad Complutense. Además, recibió cartas de recomendación firmadas por ella para distintas adjudicaciones.

La UCO detectó las supuestas irregularidades al analizar expedientes relacionados con adjudicaciones de Red.es a Barrabés. En el tercero de esos contratos, cuya competencia permanecía en manos del juez Peinado, los investigadores localizaron borradores de correos internos que, según el informe, revelarían la intención de ocultar la carencia documental de la oferta.

La Fiscalía Europea sostiene que los hechos podrían ser constitutivos de delitos de prevaricación y fraude a los intereses financieros de la Unión Europea. Tras recibir la documentación, el juez ha abierto una pieza separada y ha solicitado a la Fiscalía de Madrid que se pronuncie sobre la calificación jurídica de los hechos.

No obstante, en una resolución posterior dictada este viernes, Peinado ha precisado que esta nueva investigación se dirige por el momento únicamente contra Juan Carlos Barrabés, sin perjuicio de las diligencias que puedan practicarse en el futuro.

La apertura de esta pieza separada no altera, por ahora, la tramitación del procedimiento principal contra Begoña Gómez, cuya instrucción está concluida y pendiente de que el magistrado dicte el auto de apertura de juicio oral y resuelva sobre las medidas cautelares aplicables.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

Quién es Gertrudis Alcázar, la secretaria de confianza de Zapatero que entra en el foco del caso Plus Ultra

Gertrudis

Publicidad

España

Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez

El juez Peinado retira el pasaporte a Begoña Gómez como medida cautelar antes del juicio

A3 Noticias 2 (01-04-24) El PP citará a declarar a Armengol en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado

Armengol renuncia a ser la candidata del PSOE en las primarias de Baleares

Juan Carlos I en Sanxenxo

Juan Carlos I se reencuentra con la infanta Margarita antes de volver a competir con el 'Bribón' en Sanxenxo

Gertrudis
Zapatero

Zapatero sale en defensa de su secretaria tras su imputación: "Es una excelente persona"

Teresa Peramato
CASO LEIRE DÍEZ

Peramato defiende la actuación de la Fiscalía y evita pronunciarse sobre las reuniones vinculadas al caso 'Leire Díez'

Felipe González
Zapatero

Felipe González pide respetar la "presunción de inocencia" de Zapatero

El expresidente del Gobierno también traslada sentir un "sentimiento de dolor familiar" hacia las hijas de Zapatero tras su imputación en el caso.

Emiliano García Page
Page

Vídeo | El dardo de García-Page a Zapatero tras recibir una navaja de Albacete: "Esto no me lo quedo yo"

El presidente de Castilla-La Mancha asegura que el obsequio pasará a formar parte del patrimonio de la comunidad y lanza un mensaje en plena polémica sobre los regalos a cargos públicos.

Imagen del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo

El PP vuelve a registrar en el Congreso una moción para pedir elecciones anticipadas o instar a Sánchez a que se someta a una cuestión de confianza

Imagen de Felipe VI y la princesa Leonor volando juntos

Felipe VI y la princesa Leonor protagonizan un tierno momento al compartir su primer vuelo juntos

Begoña Gómez.

El juez Peinado rectifica y desvincula a Begoña Gómez de la pieza separada por los contratos de Barrabés

Publicidad