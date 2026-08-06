El secreto del éxito de Ferran Torres: ayuno intermitente y luz roja

Ferran Torres estuvo junto a Pedri en El Hormiguero para repasar su temporada y hablar sobre sus expectativas para el Mundial.

En este momento, el futbolista reveló algunos de sus hábitos de salud más interesantes y por qué cree que han mejorado su rendimiento.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas