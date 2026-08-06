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Ayuno intermitente y luz roja: Ferran Torres desvela cuáles son sus hábitos más saludables

El Hormiguero

El secreto del éxito de Ferran Torres: ayuno intermitente y luz roja

El futbolista reveló algunos de sus hábitos para mejorar el rendimiento.

Ferran Torres estuvo junto a Pedri en El Hormiguero para repasar su temporada y hablar sobre sus expectativas para el Mundial.

En este momento, el futbolista reveló algunos de sus hábitos de salud más interesantes y por qué cree que han mejorado su rendimiento.

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