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El Hormiguero
El secreto del éxito de Ferran Torres: ayuno intermitente y luz roja
El futbolista reveló algunos de sus hábitos para mejorar el rendimiento.
Ferran Torres estuvo junto a Pedri en El Hormiguero para repasar su temporada y hablar sobre sus expectativas para el Mundial.
En este momento, el futbolista reveló algunos de sus hábitos de salud más interesantes y por qué cree que han mejorado su rendimiento.
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