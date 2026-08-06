Crisis Ceuta
Xavier García Albiol se niega a acoger migrantes de Ceuta en las calles de Badalona: "No creo que todos los que andan por las calles sean vulnerables"
El alcalde de Badalona mantiene que su municipio no acogerá a ningún migrante marroquí de los que han cruzado la frontera hasta Ceuta. "El Gobierno no está trabajando bin y esto es un auténtico descontrol", lamenta.
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Xavier García Albiol, alcalde de Badalona, cree que "el Gobierno tiene que empezar a hacer las cosas bien" en la crisis migratoria que vive Ceuta. Ve imprescindible saber cuántos menores hay, si lo son y en qué condiciones se encuentran. No cree que "todos los que están por las calles vayan a ser vulnerables". "Lo que no nos sirve es que en estos momentos haya una situación muy grave y complicada y la solución del Gobierno sea trasladar este problema a otras comunidades sin un control adecuado", señala.
Considera fundamental examinar qué comunidades están en situación de poder acoger migrantes. "El Gobierno no está trabajando bien y esto es un auténtico descontrol", lamenta.
"Hasta hace 3 años Junts decía que había que acoger a todo el mundo"
Lo que tiene claro Albiol es que no quiere a los migrantes marroquíes en las calles de Badalona. Asegura que "hasta hace 3 años Junts alentaba que tuviera que venir este tipo de inmigración y acoger a todo el mundo", aunque ahora ha cambiado el discurso y rechaza la entrada de estos migrantes. "Han visto que las circunstancias políticas han cambiado y ahora están cambiando el discurso".
Califica de "tomadura de pelo" que tengamos que acoger a miles de personas con los impuestos de todos los ciudadanos mientras el Gobierno de Marruecos se va a gastar miles de millones en sus negocios. "El país los tiene que aceptar", reclama.
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