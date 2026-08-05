La advertencia del exembajador Inocencio Arias: "Marruecos está planeando una marcha verde por Ceuta o por Melilla"

Inocencio Arias, exembajador de España en la ONU, cree que a corto plazo es reconfortante que Europa diga que hay que ayudar a España en la crisis migratoria que vive en Ceuta. Sin embargo, añade que no se fía a largo plazo de esa postura de Europa.

"Marlaska decía que la situación se había normalizado en Ceuta pero hay un problema humanitario con miles de personas que están en la calle porque tienen que comer", observa. Añade que a esas personas habrá que traerlas a la Península y repartirlas. "Habrá problemas con el reparto porque los catalanes dirán que no y Mister Sánchez les respaldará porque no quiere perder su apoyo", avanza.

Para Inocencio Arias, el problema que vive Ceuta acabará aumentando la falta de solidaridad de los españoles. "Si a un chaval que gana 100 euros al mes le dicen que aunque tenga que pagar 2.000 euros tarde o temprano le van a regularizar. Ese tipo ahorro, busca el dinero para pagar a estas mafias y se viene aquí".

"A todas esas personas hay que terminar por devolverlas a su país"

Mantiene que a esas personas que llegan a España hay que admitirlos provisionalmente, vestirles, darles de comer y curarles si están enfermos, pero después hay que devoverles a su país.

No entiende de dónde viene la "complacencia total" que tiene el Gobierno con Marruecos. "Antes de morirme me gustaría que Sánchez en la oposición escriba unas memorias y cuente por qué tiene esa concesión de favores". Recuerda que el presidente del Gobierno ya dijo hace 4 años que el Sáhara era marroquí. "Dijo que el Sáhara es marroquí desde todos los puntos de vista".

La postura de EEUU ante la crisis que vive España

No cree que EEUU fuera a apoyar militarmente a Marruecos ante un conflicto con España pero sí considera que la administración Trump está contenta de que nos creen problemas y se pondría de perfil si tenemos un problema. "Estamos en la OTAN con EEUU pero con este Gobierno hay poco que confiar en EEUU".

Cree que a España le falta decirle a Marruecos que quiere tener la mejor relación con el país pero tiene que pedirle que no monte una mancha verde porque en ese caso la postura será firme. "Marruecos está planeando una marcha verde por Ceuta o por Melilla".

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