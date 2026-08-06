Jerónimo Andreu cuenta los motivos por los que Isabel Pantoja tuvo que posar en Interviú

Nos acompaña el periodista Jerónimo Andreu para hablar de los mejores secretos, escándalos y anécdotas de la revista Interviú desde su aparición en 1976 hasta su caída en 2018. Jerónimo ha escrito un libro sobre esta revista pionera del destape y del periodismo valiente después de mucha investigación y entrevistas con sus protagonistas.

"La revista nació como un proyecto muy comercial" asegura Jeronimo, por ello, sabían que si utilizaban información que fuese de escándalo o demasiado llamativa, iba a funcionar: "Cualquier cosa que fuera un poco más allá de lo permitido, podía funcionar en los Kioskos".

Gustaba mucho la política y los desnudos. Una figura como la de Marisol en aquella época era muy impactante. A raíz de ese primer número y su gran éxito, comenzaron a sacar más portadas y a crear más con ambición y con ganas, explica el periodista.

Durante mucho tiempo la revista intentó conseguir un desnudo o un semidesnudo de Isabel Pantoja pero, nunca quiso. Sin embargo, un día, recibieron una llamada en la redacción donde un usuario alegaba tener vídeos de una pelea entre Encarna Sánchez e Isabel Pantoja por un regalo. El director del medio compró las cintas y llamó a Encarna para hacer un trato ya que la periodista no quería que saliesen a la luz. La idea era que Isabel saliese en Interviú, y así fue, en seis meses posó dos veces.

Pero, si hubo alguien que supo gestionar su imagen y su libertad esa es, Bibiana Fernández. "Cuando ella necesitaba algún retoque estético, hablaba con el director de la revista, para hacer alguna portada" desvela Jerónimo, además de confesar que era muy profesional y vendía muy bien.

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