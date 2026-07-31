La reacción de Katie Holmes al paso definitivo de su hija Suri para romper lazos con Tom Cruise

Justo después de confirmarse que Suri Cruise ha roto legalmente con Tom Cruise registrándose en el censo electoral de Pensilvania como Suri Noelle, salen a la luz los detalles de cómo ha vivido Katie Holmes el paso definitivo dado por su hija.

Según ha revelado en exclusiva una fuente cercana a la revista Page Six, la actriz de 47 años no se sorprendió ante la determinación de la joven y respalda de forma absoluta su postura, subrayando que fue una decisión ideada y ejecutada de forma autónoma por la propia Suri sin presión materna.

Suri, la hija de Tom Cruise y Katie Holmes | Gtres

"Esto no fue algo que sucedió de la noche a la mañana, fue una decisión que se fue gestando con el tiempo y Katie respetó el proceso en todo momento; lo único que quiere es que su hija sea feliz y viva a su manera", asegura el entorno de la intérprete.

Aunque el cambio de nombre no se ha conocido oficialmente hasta ahora, la estudiante de la Universidad Carnegie Mellon ya venía utilizando el segundo nombre de su madre en eventos públicos como su graduación en 2024.

Tom Cruise con su hija Suri | Cordon Press

Tras criarla prácticamente en solitario en Nueva York desde su divorcio del actor en 2012, Holmes se siente profundamente orgullosa de la mujer independiente y segura de sí misma en la que se ha convertido su hija a sus 20 años.