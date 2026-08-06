Karam convierte a Suna en su nuevo objetivo y todo se complica para los Korhan en el próximo capítulo

Karam sigue utilizando a Serpil para conocer cada movimiento de los Korhan. "Vigila la mansión. Avísame de quién entra y de quién sale", le ordena, dejando claro que quiere adelantarse a todos los pasos de Ferit.

Mientras tanto, Ferit empieza a sospechar que algo extraño está ocurriendo. "Alguien le está informando. Pasa algo raro", le comenta a Orhan, convencido de que Karam siempre parece ir un paso por delante. Sin embargo, todavía no imagina que la persona que está facilitando toda la información es Serpil.

La joven vive con miedo por las amenazas de Karam. Desesperada, termina confesándole toda la verdad a Ifakat. "Si no le cuento todo lo que pasa en la mansión, me entregará a esos hombres que me persiguen", le explica.

Pero Karam decide ir todavía más lejos. Mientras Suna se prueba ropa tranquilamente en una tienda, siente que alguien la observa. Al escuchar un ruido detrás del probador, sale alarmada y grita: "¿Quién anda ahí?".

¿Qué pretende hacer con ella? Y, sobre todo... ¿descubrirá Ferit que Serpil está siendo utilizada por el hombre que quiere destruir a toda su familia?

Este domingo, a las 22:00 horas, no te pierdas un nuevo capítulo de Una nueva vida, en Antena 3. Ya disponible en atresplayer.

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