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Elisa Beni, crítica con la acogida de menores marroquís: "Las fortalezas de nuestro Estado de Derecho son para ellos nuestras debilidades"

La periodista recuerda que "Marruecos no está en guerra ni se muere de hambre" y considera que dejar pasar a los menores es aprovecharse de las políticas de acogimiento de España.

Elisa Beni asegura que Marruecos "conoce nuestras debilidades"

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Sofía Avendaño
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"Quiero felicitar al Gobierno, porque después de su ineficacia y haber dejado invadir una ciudad, ahora le ha dado la vuelta y ha convertido el problema en si se acoge o no a unos menores", comienza la periodista Elisa Beni. Esta mañana en Espejo Público se ha tratado el tema de la acogida de menores marroquís en la Península. Muchos lo defienden como un acto de humanidad; otros, como Beni, lo consideran lanzar balones fuera.

La periodista además enumera los motivos por los que esto puede resultar un error: "Primero, no sabemos cuántos son, si son mayores o menores porque tampoco se les ha hecho la data de la edad; segundo, hay un convenio de 2007 firmado por Zapatero con Marruecos que dice que en interés del menor se intentará colaborar para que los niños vuelvan con sus padres". Este segundo motivo podría ser la clave, según Beni, para que Marruecos actúe como lo está haciendo.

"¿Cuánto va a tardar el siguiente ataque híbrido?"

Para empezar con su discurso, la periodista recuerda que "Marruecos no está en guerra ni se están muriendo de hambre por las esquinas". Con esto, explica que no tienen ninguna necesidad de mandar a los menores a Ceuta, pasando por una misión un tanto arriesgada para un niño. Pero esto, Beni lo explica con esta premisa: "Los marroquís conocen perfectamente lo que para ellos son las debilidades de nuestro sistema y para nosotros las fortalezas de nuestro Estado de Derecho; entonces van a tocar ahí".

La periodista lanza una pregunta con respecto a esta afirmación: "¿Sabes cuántos marroquís saben que si logran llegar los niños a Ceuta, inmediatamente van a ser transferidos a España?". Con esto, hace hincapié en las políticas de España, haciendo referencia a que tal vez los marroquís se aprovechan de la solidaridad española.

"También hay que tener en cuenta que ha sido un ataque forzado. Si ante este ataque respondemos como Marruecos quiere, que es colapsar con un Gobierno débil, y segundo coger a todos los menores y traerlos a la Península: ¿Cuánto va a tardar el siguiente ataque híbrido para que suceda lo mismo?", explica Beni, respaldando la idea de que podría haber otra oleada dentro de poco.

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