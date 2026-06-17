Última hora de la declaración de Zapatero en directo: Zapatero solo responderá al juez y a su defensa sobre el Caso Plus Ultra

Día clave no solo para José Luis Rodríguez Zapatero, sino también para el ejecutivo de Pedro Sánchez. José Luis Rodríguez Zapatero será, desde hoy, el primer expresidente del Gobierno en declarar ante un juez como investigado en democracia.

El magistrado de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha citado a partir de las 09:00 horas de este miércoles a Zapatero bajo la sospecha de que, presuntamente, lideraba una red de influencias que buscaba ventajas para terceros a cambio de comisiones. También tendrá que contestar sobre las joyas encontradas en la caja fuerte de su despacho de la calle Ferraz, después de que el juez rechazase aplazar esta declaración al tratarse de una pieza separada.

El que fue presidente del Gobierno ha llegado a la Audiencia Nacional a las 8:50 horas de la mañana. Concretamente, ha accedido por la puerta principal, la utilizada por los jueces.

Zapatero, el "vértice" de la trama Plus Ultra

El pasado 19 de mayo se le comunicó la imputación ante indicios de que sería el "vértice" de una trama en la que ejercería un "liderazgo no visible" y usaría presuntamente sus contactos para conseguir ventajas a favor de terceros, esencialmente Plus Ultra, que recibió una ayuda pública de 53 millones de euros.

El foco se enciende sobre los pagos que la empresa Análisis Relevante, de Julio Martínez, amigo del expresidente, le hizo por valor de 490.780 euros y 239.755 euros a través de empresa de sus hijas.

Las joyas encontradas en su despacho han sido valoradas en 1,3 millones de euros

A esta causa se le suma la pieza separada de las joyas que han sido valoradas en 1,3 millones de euros y que en un primer momento Zapatero atribuyó a una herencia de su madre y su suegra, pero el juez investiga por presunto delito fiscal y de contrabando. Entre las casi ocho joyas encontradas hay algunas con valiosos rubíes, esmeraldas, zafiros y diamantes.

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