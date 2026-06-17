José Luis Rodríguez Zapatero
Última hora de la declaración de Zapatero en directo: Zapatero solo responderá al juez y a su defensa sobre el Caso Plus Ultra
Sigue en directo online la última hora de la declaración de José Luis Rodríguez Zapatero ante el juez Calama en la Audiencia Nacional.
- La UDEF sitúa a José Luis Zapatero como presunto intermediario en el caso Plus Ultra
- Antena 3 accede al informe de la UDEF en el que el propio Zapatero envía una mensaje de felicitación a la trama de Plus Ultra
- Los mensajes clave del caso Plus Ultra: un exdirectivo habla de una posible "remuneración" para Zapatero 3 meses antes del rescate
- Los mensajes del exdirectivo de Plus Ultra, Rodolfo Reyes: "Zapatero, el colitas, Sánchez y Ábalos nuevos amiguetes"
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Día clave no solo para José Luis Rodríguez Zapatero, sino también para el ejecutivo de Pedro Sánchez. José Luis Rodríguez Zapatero será, desde hoy, el primer expresidente del Gobierno en declarar ante un juez como investigado en democracia.
El magistrado de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha citado a partir de las 09:00 horas de este miércoles a Zapatero bajo la sospecha de que, presuntamente, lideraba una red de influencias que buscaba ventajas para terceros a cambio de comisiones. También tendrá que contestar sobre las joyas encontradas en la caja fuerte de su despacho de la calle Ferraz, después de que el juez rechazase aplazar esta declaración al tratarse de una pieza separada.
El que fue presidente del Gobierno ha llegado a la Audiencia Nacional a las 8:50 horas de la mañana. Concretamente, ha accedido por la puerta principal, la utilizada por los jueces.
Zapatero, el "vértice" de la trama Plus Ultra
El pasado 19 de mayo se le comunicó la imputación ante indicios de que sería el "vértice" de una trama en la que ejercería un "liderazgo no visible" y usaría presuntamente sus contactos para conseguir ventajas a favor de terceros, esencialmente Plus Ultra, que recibió una ayuda pública de 53 millones de euros.
El foco se enciende sobre los pagos que la empresa Análisis Relevante, de Julio Martínez, amigo del expresidente, le hizo por valor de 490.780 euros y 239.755 euros a través de empresa de sus hijas.
Las joyas encontradas en su despacho han sido valoradas en 1,3 millones de euros
A esta causa se le suma la pieza separada de las joyas que han sido valoradas en 1,3 millones de euros y que en un primer momento Zapatero atribuyó a una herencia de su madre y su suegra, pero el juez investiga por presunto delito fiscal y de contrabando. Entre las casi ocho joyas encontradas hay algunas con valiosos rubíes, esmeraldas, zafiros y diamantes.
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Última hora de la declaración de Zapatero, en directo | Podemos acusa a Sánchez de dar "gasolina" a PP y Vox con la corrupción y el presidente le pide no equivocarse de bando
La líder de Podemos, Ione Belarra, ha acusado al presidente del Gobierno de dar "gasolina" a la derecha, en referencia al PP y Vox, con los casos de presunta corrupción que afectan al PSOE y ante su inacción para desplegar políticas progresistas, defraudando con ello la confianza que le otorgó el electorado de izquierda en 2023.
Última hora de la declaración de Zapatero, en directo | El PNV da un ultimátum a Pedro Sánchez
El PNV ha pedido este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que presente los presupuestos ante la Cámara para su aprobación y en caso de no lograr la mayoría necesaria, convocar elecciones. Así lo ha expresado la portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero en una pregunta dirigida a Sánchez en la sesión de control al Gobierno, en la que ha considerado que el Ejecutivo está "nadando en el último largo de la legislatura" y ha subrayado que es "evidente" que han perdido la mayoría de la investidura.
Última hora de la declaración de Zapatero, en directo | Zapatero solo responderá a las preguntas del juez y de su defensa
El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, solo responderá a las preguntas del juez instructor del 'caso Plus Ultra', José Luis Calama, y de su abogado, Víctor Moreno Catena. Por tanto, no contestará a las preguntas de la Fiscalía Anticorrupción y de la acusación popular ejercida por el PP.
Última hora de la declaración de Zapatero, en directo | Feijóo pide a Sánchez que suspenda de militancia a Zapatero
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha emplazado al presidente del Gobierno a suspender de militancia al expresidente Zapatero por los delitos por los que se le investiga, al tiempo que le llamó "cobarde" por "amordazar" al Congreso e impedir una votación sobre la necesidad de convocar elecciones.
Última hora de la declaración de Zapatero, en directo | Carlos Cuerpo rechaza hablar sobre las joyas de Zapatero
El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha evitado responder en la sesión de control al Gobierno tras ser interpelado por las joyas de Zapatero.
Ha sido el diputado del PP, Juan Bravo, quien le ha preguntado si Zapatero debería haber declarado sus joyas.
Última hora de la declaración de Zapatero, en directo | Cientos de periodistas, un cuarteto de cuerda y un megáfono para Zapatero en la Audiencia
Cientos de periodistas han esperado detrás de las vallas que bordean el recinto de la sede de la Audiencia Nacional la llegada del primer expresidente del Gobierno en España en tener que declarar como imputado en un ambiente amenizado también por un cuarteto de cuerda y consignas desde un megáfono.
Durante la espera del vehículo que ha dejado en la puerta de entrada al tribunal a José Luis Rodríguez Zapatero también se podían escuchar consignas contra el expresidente vertidas desde un megáfono tales como "la ley es para todos, se acaban vuestros chollos" y "paso a la Justicia, fin de la codicia".
Última hora de la declaración de Zapatero, en directo | Sánchez evita hablar de Zapatero en la sesión de control
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, rehusó referirse a la declaración judicial del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y optó por anunciar "un nuevo real decreto-ley de protección a tejido productivo" para "ver exactamente cuál es el recorrido del alto el fuego" en Irán, al tiempo que rechazó la posibilidad de adelantar las elecciones antes de 2027.
Última hora de la declaración de Zapatero, en directo | Una de las acusaciones populares pide prisión provisional para Zapatero
Antes de que Zapatero comenzase a declarar, Luis Pardo, abogado y presidente de Iustitia Europa, que es una de las acusaciones populares, ha tachado, en declaraciones a los medios, de "histórico" este miércoles, en el que "España no puede permitirse la posibilidad de tener otro Puigdemont". Por este motivo, ha pedido al PP, que coordina a las acusaciones populares, que solicite prisión provisional para el expresidente ante el riesgo de fuga.
Última hora de la declaración de Zapatero, en directo | Comienza la inédita declaración de Zapatero como investigado en la Audiencia Nacional
José Luis Rodríguez Zapatero ha comenzado a declarar a las 9:12 horas en la Audiencia Nacional por el caso Plus Ultra, donde se le investiga por liderar, presuntamente, una trama de tráfico de influencias en favor de la aerolínea Plus Ultra a cambio de comisiones.
Última hora de la declaración de Zapatero, en directo | Feijóo inicia la sesión de control con los casos de corrupción del PSOE
El que ha iniciado la sesión de control ha sido el líder popular, Alberto Núñez Feijóo, y ha destacado que "a Sánchez le preocupaba como sería recordado en la historia". Ha continuado detallando que será recordado como "el presidente con más sospechas de corrupción de la democracia española".
Última hora de la declaración de Zapatero, en directo | Tensión en la sesión de control en el Congreso
Mientras el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero declara en la Audiencia Nacional, se celebra una sesión de control al Gobierno en el Congreso. Pedro Sánchez ya se encuentra en el Congreso.
Última hora de la declaración de Zapatero, en directo | "La imputación de Zapatero marcará un antes y un después en el devenir de la vida política de España"
El magistrado Ignacio González Vega considera que "la imputación de Zapatero marcará un antes y un después en el devenir de la vida política de España". Asimismo, considera que "este procedimiento va a tener una cierta duración y como mínimo será de un año al ser tan compleja".
Última hora de la declaración de Zapatero, en directo | Zapatero llega a la Audiencia Nacional para declarar
El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha llegado a la Audiencia Nacional para declarar.
Última hora de la declaración de Zapatero, en directo | El magistrado González Vega, sobre la declaración de Zapatero: "Ahora guardará secreto sobre el tema de las joyas y pedirá declarar más tarde"
El magistrado Ignacio González Vega ha detallado en Antena 3 Noticias que "es razonable" que el juez haya rechazado darle al expresidente un plazo mayor para declarar sobre las joyas encontradas en su despacho.
Ha afirmado que "el investigado siempre podrá solicitar al juez una nueva ampliación", pero como en este caso el juez no se lo ha permitido, "no declarará y guardará secreto".
Última hora de la declaración de Zapatero, en directo | El Gobierno reitera su "confianza" en Zapatero
La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, reiteró ayer martes su "confianza" en José Luis Rodríguez Zapatero. Unas declaraciones que hizo un día antes de su declaración en la Audiencia Nacional como investigado en el 'caso Plus Ultra' y por un posible delito fiscal por las joyas halladas en su despacho.
Última hora de la declaración de Zapatero, en directo | Zapatero accederá por la puerta principal de los magistrados
La Audiencia Nacional ha autorizado que el expresidente del Gobierno acceda por la puerta principal del edificio, la usada por los jueces, en lugar de la habitual para los visitantes, una petición realizada por la Presidencia del Gobierno de cara a su declaración como investigado este miércoles por el 'caso Plus Ultra'.
Última hora de la declaración de Zapatero, en directo | Comparecerá en la Audiencia Nacional sin desvelar si declarará sobre las joyas
El expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero comparecerá este miércoles y mañana jueves ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama para declarar en la causa que le investiga y responder a la complejidad de las acusaciones que se le atribuyen.
El instructor le ha denegado un aplazamiento de su comparecencia en relación a las joyas halladas en una caja fuerte de su despacho, por lo que es una incógnita si se acogerá a su derecho a no declarar.
Última hora de la declaración de Zapatero, en directo | Los delitos que se imputan a José Luis Rodríguez Zapatero
El expresidente tendrá que declarar como investigado en una causa en la que se analizan presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental. Según la investigación judicial, una supuesta red habría utilizado un entramado de sociedades para canalizar el cobro de comisiones mediante contratos de asesoría y consultoría.
El auto señala que el principal beneficiario de los fondos sería el propio Zapatero y una sociedad vinculada a su entorno familiar.
Última hora de la declaración de Zapatero, en directo | El juicio comenzará a las 9:00 horas
Desde las 9:00 horas, José Luis Rodríguez Zapatero comparecerá ante el magistrado de la Audiencia Nacional. José Luis Calama le preguntará por las cerca de las 80 joyas localizadas en una caja fuerte de su despacho y cuya valoración provisional alcanza los 1,3 millones de euros.
Última hora de la declaración de Zapatero, en directo | El mensaje de Zapatero
El pasado 19 de mayo, cuando se conoció la imputación del expresidente, José Luis Rodríguez Zapatero difundió el siguiente mensaje: "Mi actividad privada y los ingresos que he tenido han sido declarados vía IRPF con absoluta transparencia y legalidad. Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna Administración pública en el sector público sobre el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra Administración. Jamás he tenido una sociedad mercantil ni directamente ni a través de terceros ni en España ni fuera de España, ni he participado en ninguna operación de este tipo. Ejerceré mi derecho a la defensa con toda la firmeza y toda la convicción".
Última hora de la declaración de Zapatero, en directo | El chat entre Julio Martínez y Zapatero
Antena 3 Noticias también ha accedido al chat entre Julio Martínez y el propio Zapatero, pero la mayoría de mensajes aparecen borrados o son ininteligibles.
Última hora de la declaración de Zapatero, en directo | Los mensajes de los directivos de Plus Ultra
Antena 3 Noticias ha accedido a algunos de los mensajes que intercambiaron los directivos de Plus Ultra, algunos de ellos inéditos.
-Rodolfo Reyes: "¿Tienes idea de cómo llegamos a los hilos políticos, tema ayudas, financiamiento etc?".
- Julio Martínez Sola: "Me lo estuvo comentando Roberto, lo he lanzado por dos vías".
- Rodolfo Reyes: "Delcy que llame a Ábalos".
Julio Martínez Sola: "O alguien con Zapatero..."
- Rodolfo Reyes: "¿Sirve para algo ese 'señor'?"
- Julio Martínez Sola: "Es pro Sánchez".
- Rodolfo Reyes: "Y pro Maduro".
- Julio Martínez Sola: "El fin justifica los medios".
Empezaría así una trama para lograr influir en el Ejecutivo a través del expresidente, al que incluyen en una lista de posibles políticos afines.
Última hora de la declaración de Zapatero, en directo | El juez rechaza la petición de la acusación popular unificada para estar presente en la sala
El juez ha rechazado la solicitud de la acusación popular unificada, encabezada por el PP, para que todas las acusaciones puedan estar presentes en la declaración. El magistrado señala que las diligencias instructoras "no son actos públicos" y que, habiéndose concentrado la representación y defensa de todas las acusaciones populares en un único procurador y letrado, la presencia en tales actuaciones ha de articularse exclusivamente a través de ellos.
Última hora de la declaración de Zapatero, en directo |
La Audiencia Nacional ha autorizado que el expresidente del Gobierno acceda por la puerta principal del edificio, que es la que usan los jueces. Se trata de una petición hecha por Presidencia del Gobierno, que alegaba motivos de seguridad, en una jornada en la que se espera una gran expectación mediática a las puertas de la sede del tribunal.
Última hora de la declaración de Zapatero, en directo | Estrategia sobre las joyas encontradas
Por otra parte, en lo que respecta a las joyas la defensa podría intentar dejar sin efecto la acusación si el delito fiscal estuviese prescrito. Podría intentar frenar los nuevos posibles delitos que se le atribuyen alegando que las joyas fueron regalos recibidos hace años y que, aunque no se declararon a Hacienda, el posible delito habría prescrito. "Si lograse probar que esas joyas se adquirieron por procedimientos legales con anterioridad a cinco años, no se le exigiría responsabilidad penal por delito fiscal. En caso de ser un delito fiscal agravado, tendría que haberlas recibido hace más de diez años", explica Francisco de la Torre.
Última hora de la declaración de Zapatero, en directo | La defensa de Zapatero cuestiona una prueba clave
La defensa de Zapatero centra una parte de su estrategia en cuestionar una de las pruebas clave de la investigación: el móvil de Rodolfo Reyes, quien fuera accionista mayoritario de Plus Ultra. El empresario venezolano fue detenido en 2021 en el aeropuerto de Miami en el marco de una investigación por posible blanqueo de capitales y corrupción. Allí, la agencia estadounidense Homeland Security Investigations (HSI) recopiló toda la información de su teléfono, volcando sus datos, y destapó una sucesión de mensajes que probarían la relación de José Luis Rodríguez Zapatero con el rescate de Plus Ultra. El abogado de Zapatero redactó recientemente un escrito dirigido a la Audiencia Nacional en el que sostiene que el volcado de ese teléfono no se hizo con todas las garantías.
Última hora de la declaración de Zapatero, en directo | Zapatero en la Audiencia Nacional y Sánchez en el Congreso
La declaración de Zapatero ante el juez de la Audiencia Nacional coincide en el tiempo con la sesión de control al Gobierno, así que mientras el expresidente contesta a las preguntas del juez Calama, el presidente Pedro Sánchez tendrá que enfrentarse a las de la oposición en una jornada que se prevé intensa.
Última hora de la declaración de Zapatero, en directo | Sospechas sobre su influencia en negocios de petróleo venezolano
Sobre Zapatero planean además sospechas sobre su influencia en negocios de petróleo en Venezuela o en operaciones internacionales de oro o divisas. También deberá explicar si dio instrucciones para crear una sociedad 'offshore' en Dubái.
Última hora de la declaración de Zapatero, en directo | Las joyas han sido valoradas en 1,3 millones de euros
Las joyas forman parte de una pieza separada. En la caja fuerte del despacho de Zapatero se encontraron casi 80 joyas que la joyería Ansorena valoró en 1,3 millones de euros. Algunas con valiosos rubíes, esmeraldas, zafiros y diamantes, el expresidente las atribuyó en un primer momento a una herencia de su madre y de su suegra, pero el juez le investiga en una pieza separada por presunto delito fiscal y de contrabando.
Última hora de la declaración de Zapatero, en directo | Zapatero tendrá que contestar también por las joyas encontradas
La defensa de José Luis Rodríguez Zapatero pidió que se aplazase su declaración por las joyas encontradas en una caja fuerte en su despacho de la calle Ferraz. Sin embargo, el juez ha rechazado esta petición y tendrá que dar hoy explicaciones sobre ello que forma parte de una pieza separada.
Última hora de la declaración de Zapatero, en directo | Se investiga si lideraba una red de influencias que buscaba beneficios a cambio de comisiones
El juez José Luis Calama investiga si el expresidente lideraba una red de influencias que buscaba ventajas para terceros a cambio de comisiones, esencialmente en el rescate de Plus Ultra, aerolínea que recibió una ayuda pública de 53 millones de euros. El foco se centra en los pagos que la empresa Análisis Relevante, de Julio Martínez, amigo del expresidente, le hizo por valor de 490.780 euros y 239.755 euros a través de empresa de sus hijas.
Última hora de la declaración de Zapatero, en directo | Primer expresidente del Gobierno en declarar como imputado en democracia
Buenos días y bienvenidos a una nueva jornada de información en directo sobre la declaración de José Luis Rodríguez Zapatero en la Audiencia Nacional ante el juez Calama. Se convierte hoy el expresidente del Gobierno en el primero en declarar como imputado en democracia. Zapatero afronta esta declaración con el respaldo que le ha brindado públicamente desde el primer día el Ejecutivo de Pedro Sánchez.
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